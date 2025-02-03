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Россияне столкнутся с рекордным повышением цен на ремонт авто - 03.02.2025, ПРАЙМ
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Россияне столкнутся с рекордным повышением цен на ремонт авто
Россияне столкнутся с рекордным повышением цен на ремонт авто - 03.02.2025, ПРАЙМ
Россияне столкнутся с рекордным повышением цен на ремонт авто
В 2025 году в России ожидается рост цен на обслуживание и ремонт автомобилей на 25%, сообщает "Газета.ru", ссылаясь на данные директора международной сети... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T16:40+0300
2025-02-03T16:40+0300
авто
ремонт
цены
рост цен
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. В 2025 году в России ожидается рост цен на обслуживание и ремонт автомобилей на 25%, сообщает "Газета.ru", ссылаясь на данные директора международной сети автосервисов Fit Service Татьяны Овчинниковой.По словам директора, сумма трат на обслуживание автомобиля складывается из цен на услуги и запчасти. В свою очередь, на стоимость запчастей будет влиять курс. Как отмечает издание, на данный момент снижение цен на ремонт и обслуживание автомобилей в России маловероятно. К причинам, которые препятствуют снижению цен, относят высокую инфляцию, кадровую проблему, а также незначительный объем продаж новых авто. На цену повлияют и налоговые изменения, поскольку они увеличат затраты бизнеса, пишет "Газета.ru".
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авто, ремонт, цены, рост цен
Авто, ремонт, цены, рост цен
16:40 03.02.2025
 
Россияне столкнутся с рекордным повышением цен на ремонт авто

Ожидается рост цен на ремонт и обслуживание авто в 2025 году

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАвтомастерская
Автомастерская - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. В 2025 году в России ожидается рост цен на обслуживание и ремонт автомобилей на 25%, сообщает "Газета.ru", ссылаясь на данные директора международной сети автосервисов Fit Service Татьяны Овчинниковой.
По словам директора, сумма трат на обслуживание автомобиля складывается из цен на услуги и запчасти. В свою очередь, на стоимость запчастей будет влиять курс.
Как отмечает издание, на данный момент снижение цен на ремонт и обслуживание автомобилей в России маловероятно. К причинам, которые препятствуют снижению цен, относят высокую инфляцию, кадровую проблему, а также незначительный объем продаж новых авто. На цену повлияют и налоговые изменения, поскольку они увеличат затраты бизнеса, пишет "Газета.ru".
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