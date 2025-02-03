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СМИ: Байден заблокировал изъятие средств России на АЭС "Аккую"

СМИ: Байден заблокировал изъятие средств России на АЭС "Аккую" - 03.02.2025, ПРАЙМ

СМИ: Байден заблокировал изъятие средств России на АЭС "Аккую"

Администрация бывшего президента США Джо Байдена заблокировала изъятие министерством юстиции страны 2 миллиардов долларов, выделенных Россией Турции на... | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T07:40+0300

2025-02-03T07:40+0300

2025-02-03T07:40+0300

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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Администрация бывшего президента США Джо Байдена заблокировала изъятие министерством юстиции страны 2 миллиардов долларов, выделенных Россией Турции на строительство АЭС "Аккую" в 2022 году и впоследствии замороженных американским банком JPMorgan, не желая портить отношения с Анкарой, сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на источники. Согласно газете, в 2022 году Россия пыталась перевести 5 миллиардов долларов в Турцию, предназначенных для оплаты строительства первой турецкой АЭС "Аккую", через банки JPMorgan и Citi, однако после того, как правительство США приостановило часть банковских операций с российской стороной, JPMorgan заморозил один из переводов в размере 2 миллиардов долларов по просьбе минюста США. "В 2024 году американские прокуроры подготовились попробовать конфисковать деньги... Но им воспрепятстовали на последнем этапе правления администрации Байдена, поскольку Белый дом не хотел разозлить Турцию, жизненно важного, но иногда вздорного союзника... Белый дом попросил министерство юстиции не вмешиваться", - говорится в публикации издания. Согласно изданию, американские чиновники опасались, что такой шаг может сильно навредить дипломатическим отношениям США с Турцией. Газета, не приводя доказательств, утверждает, что часть средств предназначалась для создания в Турции "оффшорного долларового резерва", который бы позволял ряду российских фирм получать деньги без посредничества американских банков. Как сообщает газета, речь идет о фирмах, которые, как и "Аккую", имеют счета в турецком банке Ziraat. При этом неназванный представитель "Росатома" заявила изданию, что средства были "несправедливо удержаны под влиянием третьих лиц". По ее словам, все средства, выделенные на атомную станцию, используются для финансирования проекта и оплаты услуг подрядчиков и других социальных и финансовых обязательств в Турции. Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 МВт каждая станция будет вырабатывать около 35 миллиардов кВт.ч в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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мировая экономика, турция, сша, рф, джо байден, сергей лавров, аэс "аккую", ес, citi