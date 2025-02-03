https://1prime.ru/20250203/belorussiya-854626084.html

В Белоруссии начинается плановая проверка армии с использованием дронов

В Белоруссии начинается плановая проверка армии с использованием дронов - 03.02.2025, ПРАЙМ

В Белоруссии начинается плановая проверка армии с использованием дронов

Плановая проверка боевой готовности начинается в армии Белоруссии. В ходе проверки будет проведена апробация новых способов применения разведывательных и... | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T10:54+0300

2025-02-03T10:54+0300

2025-02-03T10:54+0300

белоруссия

минск

военные учения

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МИНСК, 3 фев – ПРАЙМ. Плановая проверка боевой готовности начинается в армии Белоруссии. В ходе проверки будет проведена апробация новых способов применения разведывательных и ударных беспилотников, сообщает пресс-служба минобороны республики. "В вооруженных силах начинается проверка боевой готовности. В ходе проверки будет оцениваться готовность и способность механизированных воинских частей и подразделений выполнять задачи по предназначению", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. Также отмечается, что личному составу, в том числе военнообязанным, призванным из запаса, предстоит выполнить весь комплекс мероприятий по подготовке вооружения, военной и специальной техники к применению, выйти в назначенные районы. Основные практические действия будут проходить при проведении учений и тренировок различного масштаба на полигонах и незнакомых участках местности. "В рамках проверки пройдет апробация новых способов применения разведывательных и ударных беспилотных авиационных комплексов при совместном выполнении задач с сухопутными войсками и активном использованием средств радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении. Там также приводятся слова министра обороны республики Виктора Хренина, который пояснил, что проверка боеготовности – плановая. "Учитывая особенности складывающейся обстановки, цели и задачи подготовки вооруженных сил в текущем году, сегодня мы начинаем плановую проверку боевой готовности вооруженных сил. Обстановка обязывает нас держать руку на пульсе и держать порох сухим, быть готовыми к тому, для чего предназначены вооруженные силы, при необходимости – обеспечить защиту суверенитета и территориальной целостности Республики Беларусь", - подчеркнул министр.

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белоруссия, минск, военные учения