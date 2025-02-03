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Делегация из Южной Кореи посетит Приморье в конце февраля

Делегация из Южной Кореи посетит Приморье в конце февраля - 03.02.2025, ПРАЙМ

Делегация из Южной Кореи посетит Приморье в конце февраля

Делегация из Республики Корея посетит Приморье в конце февраля с целью найти поставщиков продукции на корейский рынок и бизнес-партнеров, сообщает региональный... | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T07:40+0300

2025-02-03T07:40+0300

2025-02-03T08:06+0300

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мировая экономика

владивосток

приморье

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ВЛАДИВОСТОК, 3 фев – ПРАЙМ. Делегация из Республики Корея посетит Приморье в конце февраля с целью найти поставщиков продукции на корейский рынок и бизнес-партнеров, сообщает региональный центр поддержки экспорта. "С 26 по 27 февраля 2025 года Центром поддержки экспорта Приморского края (структурное подразделение центра "Мой бизнес") будет организован визит иностранной делегации из Республики Корея в целях поиска потенциальных поставщиков продукции на рынок Республики Корея и проведения бизнес-встреч с субъектами малого и среднего предпринимательства Приморского края", - говорится в сообщении. Организация просит предпринимателей, которым интересен выход на южнокорейских рынок со своими товарами и услугами, подавать заявки на участие во встрече до 5 февраля.

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мировая экономика, владивосток, приморье, приморский край