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Делегация из Южной Кореи посетит Приморье в конце февраля
Делегация из Южной Кореи посетит Приморье в конце февраля - 03.02.2025, ПРАЙМ
Делегация из Южной Кореи посетит Приморье в конце февраля
Делегация из Республики Корея посетит Приморье в конце февраля с целью найти поставщиков продукции на корейский рынок и бизнес-партнеров, сообщает региональный... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T07:40+0300
2025-02-03T07:40+0300
2025-02-03T08:06+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 3 фев – ПРАЙМ. Делегация из Республики Корея посетит Приморье в конце февраля с целью найти поставщиков продукции на корейский рынок и бизнес-партнеров, сообщает региональный центр поддержки экспорта. "С 26 по 27 февраля 2025 года Центром поддержки экспорта Приморского края (структурное подразделение центра "Мой бизнес") будет организован визит иностранной делегации из Республики Корея в целях поиска потенциальных поставщиков продукции на рынок Республики Корея и проведения бизнес-встреч с субъектами малого и среднего предпринимательства Приморского края", - говорится в сообщении. Организация просит предпринимателей, которым интересен выход на южнокорейских рынок со своими товарами и услугами, подавать заявки на участие во встрече до 5 февраля.
https://1prime.ru/20241214/svyazi-853579786.html
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мировая экономика, владивосток, приморье, приморский край
Экономика, Мировая экономика, Владивосток, Приморье, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ
Делегация из Южной Кореи посетит Приморье в конце февраля
Делегация из Южной Кореи посетит Приморье с целью поиска поставщиков продукции
ВЛАДИВОСТОК, 3 фев – ПРАЙМ. Делегация из Республики Корея посетит Приморье в конце февраля с целью найти поставщиков продукции на корейский рынок и бизнес-партнеров, сообщает региональный центр поддержки экспорта.
"С 26 по 27 февраля 2025 года Центром поддержки экспорта Приморского края (структурное подразделение центра "Мой бизнес") будет организован визит иностранной делегации из Республики Корея в целях поиска потенциальных поставщиков продукции на рынок Республики Корея и проведения бизнес-встреч с субъектами малого и среднего предпринимательства Приморского края", - говорится в сообщении.
Организация просит предпринимателей, которым интересен выход на южнокорейских рынок со своими товарами и услугами, подавать заявки на участие во встрече до 5 февраля.
Посол России допустил возобновление связей с Южной Кореей