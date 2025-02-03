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Страны ЕАЭС будут делать все для развития своих экономик, заявил Мишустин

Страны ЕАЭС будут делать все для развития своих экономик, заявил Мишустин - 03.02.2025, ПРАЙМ

Страны ЕАЭС будут делать все для развития своих экономик, заявил Мишустин

Россия и другие государства-участники ЕАЭС будут делать все необходимое для развития своих экономик и повышения качества жизни людей, заявил премьер-министр РФ... | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T10:57+0300

2025-02-03T10:57+0300

2025-02-03T10:57+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Россия и другие государства-участники ЕАЭС будут делать все необходимое для развития своих экономик и повышения качества жизни людей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, подводя итоги рабочего визита в Казахстан. "Вместе с другими участниками союза и дальше будем делать все необходимое для развития экономик наших стран и, конечно, повышения качества жизни наших людей. Уважаемые коллеги, просьба отслеживать по своим направлениям, как соответствующие договоренности с партнерами выполняются", – сказал Мишустин. Мишустин работал в Казахстане 29-31 января. В ходе встреч с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым и премьер-министром Олжасом Бектеновым он обсудил развитие двусторонних торгово-экономических отношений и инвестиционных связей. Премьер-министр РФ также принял участие в пленарной сессии ежегодного международного цифрового форума Digital Almaty и в заседании Евразийского межправсовета. В ходе заседания стороны обсудили вопросы функционирования общего рынка и расширения промышленной кооперации, а также определили два проекта, которые получат поддержку в рамках нового механизма субсидирования инициатив бизнеса, из трех стран – это компании из России, Белоруссии и Казахстана. Кроме того, государства "пятерки" продолжают совместную работу по раскрытию транспортно-логистического потенциала союза для обеспечения связности территорий, а также - по созданию интеграционной информационной системы, которая необходима для электронного обмена данными и документами между государствами.

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