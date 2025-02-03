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Страны ЕАЭС будут делать все для развития своих экономик, заявил Мишустин - 03.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Страны ЕАЭС будут делать все для развития своих экономик, заявил Мишустин
Страны ЕАЭС будут делать все для развития своих экономик, заявил Мишустин - 03.02.2025, ПРАЙМ
Страны ЕАЭС будут делать все для развития своих экономик, заявил Мишустин
Россия и другие государства-участники ЕАЭС будут делать все необходимое для развития своих экономик и повышения качества жизни людей, заявил премьер-министр РФ... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T10:57+0300
2025-02-03T10:57+0300
экономика
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Россия и другие государства-участники ЕАЭС будут делать все необходимое для развития своих экономик и повышения качества жизни людей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, подводя итоги рабочего визита в Казахстан. "Вместе с другими участниками союза и дальше будем делать все необходимое для развития экономик наших стран и, конечно, повышения качества жизни наших людей. Уважаемые коллеги, просьба отслеживать по своим направлениям, как соответствующие договоренности с партнерами выполняются", – сказал Мишустин. Мишустин работал в Казахстане 29-31 января. В ходе встреч с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым и премьер-министром Олжасом Бектеновым он обсудил развитие двусторонних торгово-экономических отношений и инвестиционных связей. Премьер-министр РФ также принял участие в пленарной сессии ежегодного международного цифрового форума Digital Almaty и в заседании Евразийского межправсовета. В ходе заседания стороны обсудили вопросы функционирования общего рынка и расширения промышленной кооперации, а также определили два проекта, которые получат поддержку в рамках нового механизма субсидирования инициатив бизнеса, из трех стран – это компании из России, Белоруссии и Казахстана. Кроме того, государства "пятерки" продолжают совместную работу по раскрытию транспортно-логистического потенциала союза для обеспечения связности территорий, а также - по созданию интеграционной информационной системы, которая необходима для электронного обмена данными и документами между государствами.
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россия, еаэс
Экономика, РОССИЯ, ЕАЭС
10:57 03.02.2025
 
Страны ЕАЭС будут делать все для развития своих экономик, заявил Мишустин

Мишустин: страны ЕАЭС будут делать все необходимое для развития своих экономик

© POOL | Перейти в медиабанкПремьер-министр Михаил Мишустин принял участие в заседании совета глав правительств ШОС
Премьер-министр Михаил Мишустин принял участие в заседании совета глав правительств ШОС
© POOL
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Россия и другие государства-участники ЕАЭС будут делать все необходимое для развития своих экономик и повышения качества жизни людей, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами, подводя итоги рабочего визита в Казахстан.
"Вместе с другими участниками союза и дальше будем делать все необходимое для развития экономик наших стран и, конечно, повышения качества жизни наших людей. Уважаемые коллеги, просьба отслеживать по своим направлениям, как соответствующие договоренности с партнерами выполняются", – сказал Мишустин.
Мишустин работал в Казахстане 29-31 января. В ходе встреч с президентом республики Касым-Жомартом Токаевым и премьер-министром Олжасом Бектеновым он обсудил развитие двусторонних торгово-экономических отношений и инвестиционных связей. Премьер-министр РФ также принял участие в пленарной сессии ежегодного международного цифрового форума Digital Almaty и в заседании Евразийского межправсовета.
В ходе заседания стороны обсудили вопросы функционирования общего рынка и расширения промышленной кооперации, а также определили два проекта, которые получат поддержку в рамках нового механизма субсидирования инициатив бизнеса, из трех стран – это компании из России, Белоруссии и Казахстана. Кроме того, государства "пятерки" продолжают совместную работу по раскрытию транспортно-логистического потенциала союза для обеспечения связности территорий, а также - по созданию интеграционной информационной системы, которая необходима для электронного обмена данными и документами между государствами.
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