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АдГ заявила о намерении развивать сотрудничество с ЕАЭС - 03.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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АдГ заявила о намерении развивать сотрудничество с ЕАЭС
АдГ заявила о намерении развивать сотрудничество с ЕАЭС - 03.02.2025, ПРАЙМ
АдГ заявила о намерении развивать сотрудничество с ЕАЭС
Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) заявила в своей предвыборной программе о намерении развивать экономическое сотрудничество с Евразийским... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T15:47+0300
2025-02-03T15:47+0300
экономика
германия
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БЕРЛИН, 3 фев - ПРАЙМ. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) заявила в своей предвыборной программе о намерении развивать экономическое сотрудничество с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС)."Партия намерена развивать экономическое сотрудничество с Евразийским экономическим союзом", - отмечается в тексте предвыборной программе партии.Предложение о роспуске Бундестага было отправлено канцлером Олафом Шольцем президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру после того, как Бундестаг большинством голосов 16 декабря 2024 года лишил его правительство доверия. 27 декабря Штайнмайер объявил о решении распустить Бундестаг и назначить досрочные выборы на 23 февраля.
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германия, еаэс
Экономика, ГЕРМАНИЯ, ЕАЭС
15:47 03.02.2025
 
АдГ заявила о намерении развивать сотрудничество с ЕАЭС

АдГ включила в программу развитие экономического сотрудничества с ЕАЭС

© Unsplash/Maheshkumar PainamФлаг Германии, Берлин
Флаг Германии, Берлин
© Unsplash/Maheshkumar Painam
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БЕРЛИН, 3 фев - ПРАЙМ. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) заявила в своей предвыборной программе о намерении развивать экономическое сотрудничество с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).
"Партия намерена развивать экономическое сотрудничество с Евразийским экономическим союзом", - отмечается в тексте предвыборной программе партии.
Предложение о роспуске Бундестага было отправлено канцлером Олафом Шольцем президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру после того, как Бундестаг большинством голосов 16 декабря 2024 года лишил его правительство доверия. 27 декабря Штайнмайер объявил о решении распустить Бундестаг и назначить досрочные выборы на 23 февраля.
Бундестаг - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
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15:42
 
ЭкономикаГЕРМАНИЯЕАЭС
 
 
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