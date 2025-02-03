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АдГ заявила о намерении развивать сотрудничество с ЕАЭС
АдГ заявила о намерении развивать сотрудничество с ЕАЭС - 03.02.2025, ПРАЙМ
АдГ заявила о намерении развивать сотрудничество с ЕАЭС
Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) заявила в своей предвыборной программе о намерении развивать экономическое сотрудничество с Евразийским... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T15:47+0300
2025-02-03T15:47+0300
2025-02-03T15:47+0300
экономика
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БЕРЛИН, 3 фев - ПРАЙМ. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) заявила в своей предвыборной программе о намерении развивать экономическое сотрудничество с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС)."Партия намерена развивать экономическое сотрудничество с Евразийским экономическим союзом", - отмечается в тексте предвыборной программе партии.Предложение о роспуске Бундестага было отправлено канцлером Олафом Шольцем президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру после того, как Бундестаг большинством голосов 16 декабря 2024 года лишил его правительство доверия. 27 декабря Штайнмайер объявил о решении распустить Бундестаг и назначить досрочные выборы на 23 февраля.
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Экономика, ГЕРМАНИЯ, ЕАЭС
АдГ заявила о намерении развивать сотрудничество с ЕАЭС
АдГ включила в программу развитие экономического сотрудничества с ЕАЭС
БЕРЛИН, 3 фев - ПРАЙМ. Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) заявила в своей предвыборной программе о намерении развивать экономическое сотрудничество с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС).
"Партия намерена развивать экономическое сотрудничество с Евразийским экономическим союзом", - отмечается в тексте предвыборной программе партии.
Предложение о роспуске Бундестага было отправлено канцлером Олафом Шольцем президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру после того, как Бундестаг большинством голосов 16 декабря 2024 года лишил его правительство доверия. 27 декабря Штайнмайер объявил о решении распустить Бундестаг и назначить досрочные выборы на 23 февраля.
АдГ предложила рассматривать Украину как нейтральное государство