https://1prime.ru/20250203/kirgiziya-854625827.html

В Киргизии создадут штабы по контролю за ценами на продукты питания

В Киргизии создадут штабы по контролю за ценами на продукты питания - 03.02.2025, ПРАЙМ

В Киргизии создадут штабы по контролю за ценами на продукты питания

В Киргизии создадут оперативные штабы по контролю за ценами на продукты питания, сообщили журналистам в пресс-службе кабмина республики. | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T10:51+0300

2025-02-03T10:51+0300

2025-02-03T10:51+0300

киргизия

цены

продукты питания

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БИШКЕК, 3 фев – ПРАЙМ. В Киргизии создадут оперативные штабы по контролю за ценами на продукты питания, сообщили журналистам в пресс-службе кабмина республики. Согласно сообщению, вице-премьер республики Бакыт Торобаев провел совещание по вопросам, связанным с ценами на продукты питания в стране. На совещании были обсуждены вопросы мониторинга и анализа цен на продукты питания, поддержания их на установленном уровне, принятия мер в отношении продавцов и индивидуальных предпринимателей, необоснованно завышающих стоимость продуктов, а также ход работ по контролю за рыночными ценами. "Торобаев… сообщил, что в настоящее время запасы продовольствия в стране находятся на достаточном уровне. Однако, несмотря на это, он предупредил о принятии жестких мер в отношении тех, кто необоснованно завышает цены на продукты питания", - заявили в пресс-службе. В кабмине отметили, что осуществление тщательного контроля за ценами на продукты было поручено министерству экономики и коммерции, службе антимонопольного регулирования, полномочным представительствам президента в областях, местным государственным администрациям и органам местного самоуправления. "Теперь эти государственные органы создадут специальные оперативные штабы по контролю за ценами на продукты питания в регионах и будут отчитываться о ходе работы администрации президента. По итогам их работы будет дана оценка соответствующим руководителям", - уточнили в правительстве.

https://1prime.ru/20250129/kirgiziya-854532809.html

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киргизия, цены, продукты питания