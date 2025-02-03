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В Киргизии создадут штабы по контролю за ценами на продукты питания - 03.02.2025, ПРАЙМ
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В Киргизии создадут штабы по контролю за ценами на продукты питания
В Киргизии создадут штабы по контролю за ценами на продукты питания - 03.02.2025, ПРАЙМ
В Киргизии создадут штабы по контролю за ценами на продукты питания
В Киргизии создадут оперативные штабы по контролю за ценами на продукты питания, сообщили журналистам в пресс-службе кабмина республики. | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T10:51+0300
2025-02-03T10:51+0300
киргизия
цены
продукты питания
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БИШКЕК, 3 фев – ПРАЙМ. В Киргизии создадут оперативные штабы по контролю за ценами на продукты питания, сообщили журналистам в пресс-службе кабмина республики. Согласно сообщению, вице-премьер республики Бакыт Торобаев провел совещание по вопросам, связанным с ценами на продукты питания в стране. На совещании были обсуждены вопросы мониторинга и анализа цен на продукты питания, поддержания их на установленном уровне, принятия мер в отношении продавцов и индивидуальных предпринимателей, необоснованно завышающих стоимость продуктов, а также ход работ по контролю за рыночными ценами. "Торобаев… сообщил, что в настоящее время запасы продовольствия в стране находятся на достаточном уровне. Однако, несмотря на это, он предупредил о принятии жестких мер в отношении тех, кто необоснованно завышает цены на продукты питания", - заявили в пресс-службе. В кабмине отметили, что осуществление тщательного контроля за ценами на продукты было поручено министерству экономики и коммерции, службе антимонопольного регулирования, полномочным представительствам президента в областях, местным государственным администрациям и органам местного самоуправления. "Теперь эти государственные органы создадут специальные оперативные штабы по контролю за ценами на продукты питания в регионах и будут отчитываться о ходе работы администрации президента. По итогам их работы будет дана оценка соответствующим руководителям", - уточнили в правительстве.
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киргизия, цены, продукты питания
КИРГИЗИЯ, цены, продукты питания
10:51 03.02.2025
 
В Киргизии создадут штабы по контролю за ценами на продукты питания

В Киргизии будет осуществляться контроль за ценами на продукты с помощью оперштабов

© РИА Новости . Алексей Ничукин | Перейти в медиабанкЗдание посольства Киргизии в Москве
Здание посольства Киргизии в Москве - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости . Алексей Ничукин
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БИШКЕК, 3 фев – ПРАЙМ. В Киргизии создадут оперативные штабы по контролю за ценами на продукты питания, сообщили журналистам в пресс-службе кабмина республики.
Согласно сообщению, вице-премьер республики Бакыт Торобаев провел совещание по вопросам, связанным с ценами на продукты питания в стране. На совещании были обсуждены вопросы мониторинга и анализа цен на продукты питания, поддержания их на установленном уровне, принятия мер в отношении продавцов и индивидуальных предпринимателей, необоснованно завышающих стоимость продуктов, а также ход работ по контролю за рыночными ценами.
"Торобаев… сообщил, что в настоящее время запасы продовольствия в стране находятся на достаточном уровне. Однако, несмотря на это, он предупредил о принятии жестких мер в отношении тех, кто необоснованно завышает цены на продукты питания", - заявили в пресс-службе.
В кабмине отметили, что осуществление тщательного контроля за ценами на продукты было поручено министерству экономики и коммерции, службе антимонопольного регулирования, полномочным представительствам президента в областях, местным государственным администрациям и органам местного самоуправления.
"Теперь эти государственные органы создадут специальные оперативные штабы по контролю за ценами на продукты питания в регионах и будут отчитываться о ходе работы администрации президента. По итогам их работы будет дана оценка соответствующим руководителям", - уточнили в правительстве.
Здание посольства Киргизии в Москве - ПРАЙМ, 1920, 29.01.2025
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КИРГИЗИЯценыпродукты питания
 
 
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