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Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 4 февраля

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 4 февраля - 03.02.2025, ПРАЙМ

Банк России обозначил официальный курс юаня, доллара и евро на 4 февраля

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 14,57 копейки - до 13,4095 рубля, курс доллара - на 2,13 рубля, до 99,9433 рубля, курс... | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T17:47+0300

2025-02-03T17:47+0300

2025-02-03T18:16+0300

usd/rub - курс доллара к рублю

юань

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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 14,57 копейки - до 13,4095 рубля, курс доллара - на 2,13 рубля, до 99,9433 рубля, курс евро - на 36,09 копейки, до 102,4910 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня 2024 года устанавливал официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов, при этом курс юаня по-прежнему определялся по рыночному курсу Московской биржи. С 27 декабря 2024 года регулятор устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.США 12 июня прошлого года расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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