https://1prime.ru/20250203/les-854581439.html

Финляндия отдала России то, что дороже денег

Финляндия отдала России то, что дороже денег - 03.02.2025, ПРАЙМ

Финляндия отдала России то, что дороже денег

До вступления в силу пятого пакета санкций, российские производители поставляли лесоматериалы в Финляндию в обычном порядке. Объем поставок в 2021 году достиг... | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T05:05+0300

2025-02-03T05:05+0300

2025-02-03T05:05+0300

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МОСКВА, 3 фев – ПРАЙМ. До вступления в силу пятого пакета санкций, российские производители поставляли лесоматериалы в Финляндию в обычном порядке. Объем поставок в 2021 году достиг более 8,4 миллиона кубов, а за первое полугодие 2022 года – 5,5 миллиона кубов. После введения ограничительных мер, страны ЕС в одностороннем порядке отказались от импорта древесины из России. Полностью поставки в Финляндию практически прекратились с июля 2022 года.Неудивительно, что общий спрос на внутреннем рынке Суоми вырос на недостающий объем из России - порядка 8,4 миллиона кубов. Как следствие, в 2024 году объем вырубки частных лесов в стране вырос на 11 миллионов кубов в сравнении с 2023-м годом. Это больше чем даже в рекордном 2021-м году.Взамен российской продукции, финские производители также увеличили закупки леса в Швеции, Эстонии и Латвии. Лесоматериалы, вырубленные в странах ЕС, существенно дороже, чем российская продукция, так как там очень жесткие экологические требования и ограниченный лесной массив. При этом, существенная расходная часть в пиломатериалах - транспортировка древесины. Эта статья увеличивается, если поставки идут из еще более отдаленных регионов, например, из Америки.В этой ситуации финны вынуждены покупать российский лес, используя различные механизмы третьих стран. Турция, импортируя лесоматериалы из России, является значимым поставщиком леса в Финляндию. Но эти схемы опять-таки повышают цену продукцииПоэтапный рост стоимости древесины в Финляндии напрямую влияет на целые отрасли экономики страны: производство мебели, полиграфию, строительную отрасль. Все они зависимы от цены на исходное сырье. Необходимо особо выделить, что более 67% частных домовладении в Суоми отапливается дровами. Иногда приходится сжигать и дорогие сорта древесины.Увеличение стоимости сырья уменьшает конкурентоспособность товаров и услуг, производимых финскими производителями. Кроме того, многие лесоперерабатывающие предприятия в Финляндии были построены с учетом поставок российского леса и теперь простаивают. Люди теряют работу, а экономика – доходы.При этом и продукция, которую выпускают эти предприятия, была ориентирована на Россию. Теперь экспорт урезали и товары лежат на складах, принося внушительные убытки вместо прибыли.Кроме того, вырубка леса в Финляндии осуществляются по методу кругооборота. Лесозаготовительное хозяйство, осуществляющее виды этих работ, обязано полностью восстановить территорию, выкорчевывая пни и произвести высадку молодого леса. Ежегодно переходя на новые делянки, через определенное время после восстановления древесного массива территория опять выпиливается – поэтому в Финляндии вырубка леса имеет кругооборот, так как используются одни и те же лесные участки.Ожидается, что из-за увеличения объемов вырубки выдерживать этот цикл станет сложнее – деревья просто не успеют вырасти. Тогда площади под лесозаготовку придется расширять, что негативно скажется на экологии и биоразнообразии территории страны. А это, пожалуй, важнее, чем расходы на покупку леса у третьих стран, по крайней мере, в долгосрочной перспективе.Автор – Хаджимурад Белхароев, доцент ИМЭБ Экономического факультета РУДН

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Хаджимурад Белхароев https://cdnn.1prime.ru/img/84238/22/842382232_0:0:914:914_100x100_80_0_0_59579ffd185eb3c9e10d2fba977a9d14.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, финляндия, россия, швеция, хаджимурад белхароев, рудн, лес