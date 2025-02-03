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Цены на нефть растут на опасениях вокруг введения пошлин со стороны США - 03.02.2025, ПРАЙМ
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Цены на нефть растут на опасениях вокруг введения пошлин со стороны США
Цены на нефть растут на опасениях вокруг введения пошлин со стороны США - 03.02.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть растут на опасениях вокруг введения пошлин со стороны США
Мировые цены на нефть с началом новой недели заметно поднимаются на опасениях вокруг введения новых импортных пошлин со стороны США и возможных последствий... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T09:00+0300
2025-02-03T09:00+0300
энергетика
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть с началом новой недели заметно поднимаются на опасениях вокруг введения новых импортных пошлин со стороны США и возможных последствий этого на рынке нефти, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.31 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,96%, до 76,4 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,92%, до 73,92 доллара. Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудит свое решение о введении пошлин на товары из Мексики и Канады с руководством стран в понедельник. Они вводятся на товары из Мексики и Канады на уровне 25%, кроме канадских энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Также дополнительные сборы будут с китайских товаров. Тарифы начнут действовать с 4 февраля. "Пошлины по отношению к (Канаде - ред.) - крупнейшему поставщику нефти в США способствуют увеличению цен на нефть и, в особенности, на нефтепродукты", - считает глава отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон (Warren Patterson), мнение которого приводит агентство Блумберг.
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нефть, сша, дональд трамп, рынки
Энергетика, Нефть, США, Дональд Трамп, Рынки
09:00 03.02.2025
 
Цены на нефть растут на опасениях вокруг введения пошлин со стороны США

Мировые цены на нефть заметно растут на рисках, связанных с торговой политикой Трампа

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги, нефть
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть с началом новой недели заметно поднимаются на опасениях вокруг введения новых импортных пошлин со стороны США и возможных последствий этого на рынке нефти, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.31 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,96%, до 76,4 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,92%, до 73,92 доллара.
Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудит свое решение о введении пошлин на товары из Мексики и Канады с руководством стран в понедельник. Они вводятся на товары из Мексики и Канады на уровне 25%, кроме канадских энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Также дополнительные сборы будут с китайских товаров. Тарифы начнут действовать с 4 февраля.
"Пошлины по отношению к (Канаде - ред.) - крупнейшему поставщику нефти в США способствуют увеличению цен на нефть и, в особенности, на нефтепродукты", - считает глава отдела сырьевой стратегии ING Groep NV Уоррен Паттерсон (Warren Patterson), мнение которого приводит агентство Блумберг.
 
ЭнергетикаНефтьСШАДональд ТрампРынки
 
 
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