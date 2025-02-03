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Назревает конфликт: США придется отказаться от идеи нарастить добычу нефти - 03.02.2025, ПРАЙМ
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Назревает конфликт: США придется отказаться от идеи нарастить добычу нефти
Назревает конфликт: США придется отказаться от идеи нарастить добычу нефти - 03.02.2025, ПРАЙМ
Назревает конфликт: США придется отказаться от идеи нарастить добычу нефти
США вряд ли смогут существенно увеличить добычу нефти несмотря на политику администрации президента США Дональда Трампа по увеличению поставок американских... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T15:55+0300
2025-02-03T15:55+0300
энергетика
сша
саудовская аравия
нефть
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. США вряд ли смогут существенно увеличить добычу нефти несмотря на политику администрации президента США Дональда Трампа по увеличению поставок американских энергоресурсов, вместе с тем нефтяная политика Трампа может привести к расколу с Саудовской Аравией, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники и американских чиновников. По данным источников газеты, представители Саудовской Аравии сообщали бывшим американским чиновникам, что королевство не желает способствовать увеличению мировых поставок нефти, при этом некоторые из экс-чиновников передали это сообщение команде Трампа. "Советники президента признают, что американские добывающие компании не смогут добывать больше нефти. Советники говорят, что лучшим рычагом для снижения цен может быть убедить Организацию стран-экспортеров нефти и Саудовскую Аравию... добавить больше баррелей на рынок... Между Трампом и Саудовской Аравией назревает конфликт из-за цен на нефть", - говорится в материале издания. Как отметили собеседники газеты, Саудовская Аравия не будет спешить с увеличением добычи нефти, поскольку опасается повторения переизбытка ее предложения, который был в 2019 году. Также газета сообщает, что, по оценкам команды Трампа, экспорт иранской нефти в случае возможных новых санкций США может сократиться на полмиллиона баррелей в день и составить 750 тысяч баррелей. Трамп в своей инаугурационной речи анонсировал введение режима чрезвычайного положения в энергетической сфере с целью активизации добычи нефти и газа. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены использовать свои запасы углеводородов для снижения цен, пополнения стратегических резервов и экспорта. Еще в ходе предвыборной кампании Трамп заявлял, что сосредоточится на подходе "бурить, детка, бурить" и обещал увеличением добычи нефти обеспечить американский бюджет.
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сша
саудовская аравия
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сша, саудовская аравия, нефть
Энергетика, США, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Нефть
15:55 03.02.2025
 
Назревает конфликт: США придется отказаться от идеи нарастить добычу нефти

WSJ: США вряд ли нарастят добычу нефти, им грозит раскол с Саудовской Аравией

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. США вряд ли смогут существенно увеличить добычу нефти несмотря на политику администрации президента США Дональда Трампа по увеличению поставок американских энергоресурсов, вместе с тем нефтяная политика Трампа может привести к расколу с Саудовской Аравией, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники и американских чиновников.
По данным источников газеты, представители Саудовской Аравии сообщали бывшим американским чиновникам, что королевство не желает способствовать увеличению мировых поставок нефти, при этом некоторые из экс-чиновников передали это сообщение команде Трампа.
"Советники президента признают, что американские добывающие компании не смогут добывать больше нефти. Советники говорят, что лучшим рычагом для снижения цен может быть убедить Организацию стран-экспортеров нефти и Саудовскую Аравию... добавить больше баррелей на рынок... Между Трампом и Саудовской Аравией назревает конфликт из-за цен на нефть", - говорится в материале издания.
Как отметили собеседники газеты, Саудовская Аравия не будет спешить с увеличением добычи нефти, поскольку опасается повторения переизбытка ее предложения, который был в 2019 году.
Также газета сообщает, что, по оценкам команды Трампа, экспорт иранской нефти в случае возможных новых санкций США может сократиться на полмиллиона баррелей в день и составить 750 тысяч баррелей.
Трамп в своей инаугурационной речи анонсировал введение режима чрезвычайного положения в энергетической сфере с целью активизации добычи нефти и газа. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены использовать свои запасы углеводородов для снижения цен, пополнения стратегических резервов и экспорта. Еще в ходе предвыборной кампании Трамп заявлял, что сосредоточится на подходе "бурить, детка, бурить" и обещал увеличением добычи нефти обеспечить американский бюджет.
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ЭнергетикаСШАСАУДОВСКАЯ АРАВИЯНефть
 
 
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