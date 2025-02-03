https://1prime.ru/20250203/neft-854635350.html

Назревает конфликт: США придется отказаться от идеи нарастить добычу нефти

Назревает конфликт: США придется отказаться от идеи нарастить добычу нефти - 03.02.2025, ПРАЙМ

Назревает конфликт: США придется отказаться от идеи нарастить добычу нефти

США вряд ли смогут существенно увеличить добычу нефти несмотря на политику администрации президента США Дональда Трампа по увеличению поставок американских... | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T15:55+0300

2025-02-03T15:55+0300

2025-02-03T15:55+0300

энергетика

сша

саудовская аравия

нефть

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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. США вряд ли смогут существенно увеличить добычу нефти несмотря на политику администрации президента США Дональда Трампа по увеличению поставок американских энергоресурсов, вместе с тем нефтяная политика Трампа может привести к расколу с Саудовской Аравией, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники и американских чиновников. По данным источников газеты, представители Саудовской Аравии сообщали бывшим американским чиновникам, что королевство не желает способствовать увеличению мировых поставок нефти, при этом некоторые из экс-чиновников передали это сообщение команде Трампа. "Советники президента признают, что американские добывающие компании не смогут добывать больше нефти. Советники говорят, что лучшим рычагом для снижения цен может быть убедить Организацию стран-экспортеров нефти и Саудовскую Аравию... добавить больше баррелей на рынок... Между Трампом и Саудовской Аравией назревает конфликт из-за цен на нефть", - говорится в материале издания. Как отметили собеседники газеты, Саудовская Аравия не будет спешить с увеличением добычи нефти, поскольку опасается повторения переизбытка ее предложения, который был в 2019 году. Также газета сообщает, что, по оценкам команды Трампа, экспорт иранской нефти в случае возможных новых санкций США может сократиться на полмиллиона баррелей в день и составить 750 тысяч баррелей. Трамп в своей инаугурационной речи анонсировал введение режима чрезвычайного положения в энергетической сфере с целью активизации добычи нефти и газа. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены использовать свои запасы углеводородов для снижения цен, пополнения стратегических резервов и экспорта. Еще в ходе предвыборной кампании Трамп заявлял, что сосредоточится на подходе "бурить, детка, бурить" и обещал увеличением добычи нефти обеспечить американский бюджет.

https://1prime.ru/20250130/neft-854546532.html

сша

саудовская аравия

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сша, саудовская аравия, нефть