Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Компании США ищут альтернативу нефти из Канады и Мексики, пишет Bloomberg - 03.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250203/neft-854636703.html
Компании США ищут альтернативу нефти из Канады и Мексики, пишет Bloomberg
Компании США ищут альтернативу нефти из Канады и Мексики, пишет Bloomberg - 03.02.2025, ПРАЙМ
Компании США ищут альтернативу нефти из Канады и Мексики, пишет Bloomberg
Американские нефтеперерабатывающие компании начали искать замену нефти из Канады и Мексики после введения президентом США Дональдом Трампом новых пошлин,... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T16:38+0300
2025-02-03T16:38+0300
энергетика
сша
канада
мексика
нефть
https://cdnn.1prime.ru/img/83488/64/834886496_0:110:3249:1938_1920x0_80_0_0_4697a34e112ceb4d1bff77a3ac66f77c.jpg
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Американские нефтеперерабатывающие компании начали искать замену нефти из Канады и Мексики после введения президентом США Дональдом Трампом новых пошлин, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на мнение трейдеров. Трамп подписал указы о введении с 4 февраля ряда импортных пошлин. В размере 25% они вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. На товары из Мексики размер пошлин составит также 25%. "Американские нефтеперерабатывающие заводы будут искать замену канадской и мексиканской нефти в Латинской Америке и на Ближнем Востоке", - отмечается в материале. В качестве альтернативы компании могут переориентироваться на сырье из Бразилии, Гайаны и частично Ирака, отмечают трейдеры. "Мексика сможет перенаправить экспорт в Европу и Азию, тогда как США заменят мексиканскую нефть альтернативами с более долгим транзитом", - прогнозируют аналитики JPMorgan Chase &amp; Co. Блумберг подчеркивает, что такие изменения приведут к росту транспортных расходов и изменению логистических цепочек. "Излишки мексиканской нефти, вероятно, будут продаваться в Азию, а канадская нефть может быть дисконтирована для поставок в США", - говорится в материале. Аналитики RBC Capital Markets LLC при этом отмечают, что "при тарифе 10% значительных изменений в поставках может не произойти".
https://1prime.ru/20250203/neft-854635350.html
сша
канада
мексика
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83488/64/834886496_259:0:2990:2048_1920x0_80_0_0_fcbefcf23044e9609109fa389b4e33d4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, канада, мексика, нефть
Энергетика, США, КАНАДА, МЕКСИКА, Нефть
16:38 03.02.2025
 
Компании США ищут альтернативу нефти из Канады и Мексики, пишет Bloomberg

Bloomberg: компании США ищут замену нефти из Канады и Мексики из-за тарифов

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти.
Добыча нефти. - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Американские нефтеперерабатывающие компании начали искать замену нефти из Канады и Мексики после введения президентом США Дональдом Трампом новых пошлин, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на мнение трейдеров.
Трамп подписал указы о введении с 4 февраля ряда импортных пошлин. В размере 25% они вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. На товары из Мексики размер пошлин составит также 25%.
"Американские нефтеперерабатывающие заводы будут искать замену канадской и мексиканской нефти в Латинской Америке и на Ближнем Востоке", - отмечается в материале.
В качестве альтернативы компании могут переориентироваться на сырье из Бразилии, Гайаны и частично Ирака, отмечают трейдеры.
"Мексика сможет перенаправить экспорт в Европу и Азию, тогда как США заменят мексиканскую нефть альтернативами с более долгим транзитом", - прогнозируют аналитики JPMorgan Chase & Co.
Блумберг подчеркивает, что такие изменения приведут к росту транспортных расходов и изменению логистических цепочек.
"Излишки мексиканской нефти, вероятно, будут продаваться в Азию, а канадская нефть может быть дисконтирована для поставок в США", - говорится в материале.
Аналитики RBC Capital Markets LLC при этом отмечают, что "при тарифе 10% значительных изменений в поставках может не произойти".
Нефтяные вышки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
Назревает конфликт: США придется отказаться от идеи нарастить добычу нефти
15:55
 
ЭнергетикаСШАКАНАДАМЕКСИКАНефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала