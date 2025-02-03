https://1prime.ru/20250203/neft-854636703.html

Компании США ищут альтернативу нефти из Канады и Мексики, пишет Bloomberg

Компании США ищут альтернативу нефти из Канады и Мексики, пишет Bloomberg - 03.02.2025, ПРАЙМ

Компании США ищут альтернативу нефти из Канады и Мексики, пишет Bloomberg

Американские нефтеперерабатывающие компании начали искать замену нефти из Канады и Мексики после введения президентом США Дональдом Трампом новых пошлин,... | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T16:38+0300

2025-02-03T16:38+0300

2025-02-03T16:38+0300

энергетика

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канада

мексика

нефть

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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Американские нефтеперерабатывающие компании начали искать замену нефти из Канады и Мексики после введения президентом США Дональдом Трампом новых пошлин, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на мнение трейдеров. Трамп подписал указы о введении с 4 февраля ряда импортных пошлин. В размере 25% они вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. На товары из Мексики размер пошлин составит также 25%. "Американские нефтеперерабатывающие заводы будут искать замену канадской и мексиканской нефти в Латинской Америке и на Ближнем Востоке", - отмечается в материале. В качестве альтернативы компании могут переориентироваться на сырье из Бразилии, Гайаны и частично Ирака, отмечают трейдеры. "Мексика сможет перенаправить экспорт в Европу и Азию, тогда как США заменят мексиканскую нефть альтернативами с более долгим транзитом", - прогнозируют аналитики JPMorgan Chase & Co. Блумберг подчеркивает, что такие изменения приведут к росту транспортных расходов и изменению логистических цепочек. "Излишки мексиканской нефти, вероятно, будут продаваться в Азию, а канадская нефть может быть дисконтирована для поставок в США", - говорится в материале. Аналитики RBC Capital Markets LLC при этом отмечают, что "при тарифе 10% значительных изменений в поставках может не произойти".

https://1prime.ru/20250203/neft-854635350.html

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канада

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сша, канада, мексика, нефть