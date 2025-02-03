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Нефть начал дешеветь после новостей о приостановке пошлин против Мексики
Нефть начал дешеветь после новостей о приостановке пошлин против Мексики - 03.02.2025, ПРАЙМ
Нефть начал дешеветь после новостей о приостановке пошлин против Мексики
Мировые цены на нефть в понедельник вечером перешли к снижению после новостей о приостановке введенных ранее США пошлин на мексиканские товары, свидетельствуют... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T19:05+0300
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2025-02-03T19:05+0300
экономика
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером перешли к снижению после новостей о приостановке введенных ранее США пошлин на мексиканские товары, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.58 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,21% - до 75,51 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 008%, до 72,47 доллара. Ранее нефть обеих марок дорожала более чем на 2%. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум по итогам разговора с президентом США Дональдом Трампом сообщила, что пошлины, введенные США в отношении товаров из страны, приостановлены на месяц. Трамп также подтвердил приостановку пошлин на месяц. Ранее Трамп подписал указы о введении с 4 февраля ряда импортных пошлин. В размере 25% они вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. На товары из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из Китая вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют.
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нефть, цены
Нефть начал дешеветь после новостей о приостановке пошлин против Мексики
Торги: цены на нефть перешли к снижению после новостей о приостановке пошлин США
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером перешли к снижению после новостей о приостановке введенных ранее США пошлин на мексиканские товары, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.58 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,21% - до 75,51 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 008%, до 72,47 доллара. Ранее нефть обеих марок дорожала более чем на 2%.
Президент Мексики Клаудия Шейнбаум по итогам разговора с президентом США Дональдом Трампом сообщила, что пошлины, введенные США в отношении товаров из страны, приостановлены на месяц. Трамп также подтвердил приостановку пошлин на месяц.
Новак оценил ситуацию на мировом рынке нефти
Ранее Трамп подписал указы о введении с 4 февраля ряда импортных пошлин. В размере 25% они вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. На товары из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из Китая вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют.