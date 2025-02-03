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Пушков оценил, насколько Трамп сможет влиять на Россию через цены на нефть - 03.02.2025, ПРАЙМ
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Пушков оценил, насколько Трамп сможет влиять на Россию через цены на нефть
Пушков оценил, насколько Трамп сможет влиять на Россию через цены на нефть - 03.02.2025, ПРАЙМ
Пушков оценил, насколько Трамп сможет влиять на Россию через цены на нефть
Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу не удастся влиять на Россию по Украине через манипуляцию нефтяными ценами. Такое мнение в своем в Telegram-канале... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T23:19+0300
2025-02-03T23:19+0300
политика
алексей пушков
дональд трамп
нефть
россия
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу не удастся влиять на Россию по Украине через манипуляцию нефтяными ценами. Такое мнение в своем в Telegram-канале высказал сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.Он считает, что Трампу вряд ли удастся оказывать давление на Россию по украинскому вопросу, снижая нефтяные цены путем манипуляций и сокращая таким образом доходы РФ от продажи углеводородов. По мнению сенатора, "этот план может оказаться неосуществимым", поскольку существует "слишком много факторов, которые Трамп вряд ли сможет контролировать".
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алексей пушков, дональд трамп, нефть, россия
Политика, Алексей Пушков, Дональд Трамп, Нефть, РОССИЯ
23:19 03.02.2025
 
Пушков оценил, насколько Трамп сможет влиять на Россию через цены на нефть

Пушков: Трамп не сможет оказать влияние на Россию через цены на нефть

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкНефтяное месторождение им. В. Филановского
Нефтяное месторождение им. В. Филановского - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу не удастся влиять на Россию по Украине через манипуляцию нефтяными ценами. Такое мнение в своем в Telegram-канале высказал сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
Он считает, что Трампу вряд ли удастся оказывать давление на Россию по украинскому вопросу, снижая нефтяные цены путем манипуляций и сокращая таким образом доходы РФ от продажи углеводородов.
Алексей Пушков - ПРАЙМ, 1920, 02.02.2025
Тарифные войны Трампа могут ухудшить положение США, заявил Пушков
2 февраля, 14:35
По мнению сенатора, "этот план может оказаться неосуществимым", поскольку существует "слишком много факторов, которые Трамп вряд ли сможет контролировать".
 
ПолитикаАлексей ПушковДональд ТрампНефтьРОССИЯ
 
 
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