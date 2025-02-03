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Пушков оценил, насколько Трамп сможет влиять на Россию через цены на нефть
Пушков оценил, насколько Трамп сможет влиять на Россию через цены на нефть - 03.02.2025, ПРАЙМ
Пушков оценил, насколько Трамп сможет влиять на Россию через цены на нефть
Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу не удастся влиять на Россию по Украине через манипуляцию нефтяными ценами. Такое мнение в своем в Telegram-канале... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T23:19+0300
2025-02-03T23:19+0300
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политика
алексей пушков
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нефть
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу не удастся влиять на Россию по Украине через манипуляцию нефтяными ценами. Такое мнение в своем в Telegram-канале высказал сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.Он считает, что Трампу вряд ли удастся оказывать давление на Россию по украинскому вопросу, снижая нефтяные цены путем манипуляций и сокращая таким образом доходы РФ от продажи углеводородов. По мнению сенатора, "этот план может оказаться неосуществимым", поскольку существует "слишком много факторов, которые Трамп вряд ли сможет контролировать".
https://1prime.ru/20250202/tramp-854613217.html
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алексей пушков, дональд трамп, нефть, россия
Политика, Алексей Пушков, Дональд Трамп, Нефть, РОССИЯ
Пушков оценил, насколько Трамп сможет влиять на Россию через цены на нефть
Пушков: Трамп не сможет оказать влияние на Россию через цены на нефть
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу не удастся влиять на Россию по Украине через манипуляцию нефтяными ценами. Такое мнение в своем в Telegram-канале высказал сенатор, председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
Он считает, что Трампу вряд ли удастся оказывать давление на Россию по украинскому вопросу, снижая нефтяные цены путем манипуляций и сокращая таким образом доходы РФ от продажи углеводородов.
Тарифные войны Трампа могут ухудшить положение США, заявил Пушков
По мнению сенатора, "этот план может оказаться неосуществимым", поскольку существует "слишком много факторов, которые Трамп вряд ли сможет контролировать".