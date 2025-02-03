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ОПЕК+ обсудит энергетическую политику Трампа - 03.02.2025, ПРАЙМ
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ОПЕК+ обсудит энергетическую политику Трампа
ОПЕК+ обсудит энергетическую политику Трампа - 03.02.2025, ПРАЙМ
ОПЕК+ обсудит энергетическую политику Трампа
Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) в понедельник проведет регулярное заседание, на котором обсудит ситуацию на рынке нефти и параметры соглашения... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T00:16+0300
2025-02-03T00:16+0300
нефть
энергетика
сша
казахстан
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) в понедельник проведет регулярное заседание, на котором обсудит ситуацию на рынке нефти и параметры соглашения об ограничении добычи, одной из тем может стать энергетическая политика президента США Дональда Трампа. Встреча пройдет онлайн, ее начало запланировано на 16.00 мск (14.00 по Вене). Традиционно мониторинговый комитет не принимает никаких решений по судьбе сделки, но дает альянсу рекомендации относительно целесообразности корректировки параметров соглашения и созыва внеочередного собрания всех глав делегаций. Однако страны с добровольными ограничениями добычи могут объявить о своих действиях и без общей встречи. Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев сообщил журналистам в среду, что ОПЕК+ на встрече планирует принять согласованную позицию в части планов США по увеличению добычи нефти. Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что в условиях неопределенности на мировом рынке нефти, в том числе связанной с перспективами роста американских поставок, ОПЕК+ на заседании мониторингового комитета продолжит выжидать. Они прогнозируют, что пока не будет вынесено никаких рекомендаций по изменению текущих параметров соглашения. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию, также имеют добровольные сокращения добычи нефти. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - на декабрьской встрече было решено отменять не с января 2025 года, как планировалось, а с апреля. В 2025 году текущие квоты продолжают действовать, но с апреля они будут постепенно, в течение 18 месяцев, увеличиваться для ОАЭ - на 300 тысяч баррелей в сутки. Кроме того, Россия, Ирак и Казахстан до конца июня 2026 года будут компенсировать перепроизводство нефти, допущенное в прошлом году.
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нефть, сша, казахстан, москва, дональд трамп, опек
Нефть, Энергетика, США, КАЗАХСТАН, МОСКВА, Дональд Трамп, ОПЕК
00:16 03.02.2025
 
ОПЕК+ обсудит энергетическую политику Трампа

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ обсудит энергетическую политику Трампа

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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) в понедельник проведет регулярное заседание, на котором обсудит ситуацию на рынке нефти и параметры соглашения об ограничении добычи, одной из тем может стать энергетическая политика президента США Дональда Трампа.
Встреча пройдет онлайн, ее начало запланировано на 16.00 мск (14.00 по Вене). Традиционно мониторинговый комитет не принимает никаких решений по судьбе сделки, но дает альянсу рекомендации относительно целесообразности корректировки параметров соглашения и созыва внеочередного собрания всех глав делегаций. Однако страны с добровольными ограничениями добычи могут объявить о своих действиях и без общей встречи.
Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев сообщил журналистам в среду, что ОПЕК+ на встрече планирует принять согласованную позицию в части планов США по увеличению добычи нефти.
Опрошенные РИА Новости эксперты считают, что в условиях неопределенности на мировом рынке нефти, в том числе связанной с перспективами роста американских поставок, ОПЕК+ на заседании мониторингового комитета продолжит выжидать. Они прогнозируют, что пока не будет вынесено никаких рекомендаций по изменению текущих параметров соглашения.
ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию, также имеют добровольные сокращения добычи нефти. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - на декабрьской встрече было решено отменять не с января 2025 года, как планировалось, а с апреля.
В 2025 году текущие квоты продолжают действовать, но с апреля они будут постепенно, в течение 18 месяцев, увеличиваться для ОАЭ - на 300 тысяч баррелей в сутки. Кроме того, Россия, Ирак и Казахстан до конца июня 2026 года будут компенсировать перепроизводство нефти, допущенное в прошлом году.
 
ЭнергетикаНефтьСШАКАЗАХСТАНМОСКВАДональд ТрампОПЕК
 
 
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