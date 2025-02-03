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Комитет ОПЕК+ не стал рекомендовать изменение сделки по нефтедобыче - 03.02.2025, ПРАЙМ
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Комитет ОПЕК+ не стал рекомендовать изменение сделки по нефтедобыче
Комитет ОПЕК+ не стал рекомендовать изменение сделки по нефтедобыче - 03.02.2025, ПРАЙМ
Комитет ОПЕК+ не стал рекомендовать изменение сделки по нефтедобыче
Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) по итогам заседания в понедельник подтвердил приверженность текущим параметрам сделки по сокращению добычи... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T16:55+0300
2025-02-03T16:55+0300
энергетика
опек
нефть
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) по итогам заседания в понедельник подтвердил приверженность текущим параметрам сделки по сокращению добычи нефти, следует из коммюнике альянса."Члены JMMC подтвердили свою приверженность соглашению, которое продлится до конца 2026 года, как было решено на 38-й Министерской встрече стран ОПЕК и вне-ОПЕК... 5 декабря 2024 года", - говорится в сообщении.Следующая встреча мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) состоится 5 апреля 2025 года."Пятьдесят девятое заседание совместного министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+ запланировано на 5 апреля 2025 года", - говорится в сообщении.
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опек, нефть
Энергетика, ОПЕК, Нефть
16:55 03.02.2025
 
Комитет ОПЕК+ не стал рекомендовать изменение сделки по нефтедобыче

Комитет ОПЕК+ не стал рекомендовать изменение сделки по сокращению нефтедобычи

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) по итогам заседания в понедельник подтвердил приверженность текущим параметрам сделки по сокращению добычи нефти, следует из коммюнике альянса.
"Члены JMMC подтвердили свою приверженность соглашению, которое продлится до конца 2026 года, как было решено на 38-й Министерской встрече стран ОПЕК и вне-ОПЕК... 5 декабря 2024 года", - говорится в сообщении.
Следующая встреча мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) состоится 5 апреля 2025 года.
"Пятьдесят девятое заседание совместного министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+ запланировано на 5 апреля 2025 года", - говорится в сообщении.
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