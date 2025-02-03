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Комитет ОПЕК+ не стал рекомендовать изменение сделки по нефтедобыче

Комитет ОПЕК+ не стал рекомендовать изменение сделки по нефтедобыче - 03.02.2025, ПРАЙМ

Комитет ОПЕК+ не стал рекомендовать изменение сделки по нефтедобыче

Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) по итогам заседания в понедельник подтвердил приверженность текущим параметрам сделки по сокращению добычи... | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T16:55+0300

2025-02-03T16:55+0300

2025-02-03T16:55+0300

энергетика

опек

нефть

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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ (JMMC) по итогам заседания в понедельник подтвердил приверженность текущим параметрам сделки по сокращению добычи нефти, следует из коммюнике альянса."Члены JMMC подтвердили свою приверженность соглашению, которое продлится до конца 2026 года, как было решено на 38-й Министерской встрече стран ОПЕК и вне-ОПЕК... 5 декабря 2024 года", - говорится в сообщении.Следующая встреча мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC) состоится 5 апреля 2025 года."Пятьдесят девятое заседание совместного министерского мониторингового комитета стран ОПЕК+ запланировано на 5 апреля 2025 года", - говорится в сообщении.

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опек, нефть