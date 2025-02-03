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Страны ЕС боятся разозлить Трампа отказом от оружия из США, пишут СМИ - 03.02.2025, ПРАЙМ
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Страны ЕС боятся разозлить Трампа отказом от оружия из США, пишут СМИ
Страны ЕС боятся разозлить Трампа отказом от оружия из США, пишут СМИ - 03.02.2025, ПРАЙМ
Страны ЕС боятся разозлить Трампа отказом от оружия из США, пишут СМИ
Многие страны Евросоюза боятся, что отказ от импорта американского оружия может "привести в ярость" президента США Дональда Трампа. Об этом пишет издание... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T11:04+0300
2025-02-03T11:04+0300
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Многие страны Евросоюза боятся, что отказ от импорта американского оружия может "привести в ярость" президента США Дональда Трампа. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах. В понедельник в Брюсселе пройдет неформальный саммит стран ЕС. Согласно повестке саммита, речь будет идти о привлечении частного финансирования, оптимизации бюджета ЕС, изучении других вариантов совместного финансирования оборонных инициатив в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах. Как ранее пояснил журналистам высокопоставленный представитель ЕС, европейские лидеры обсудят вопросы эффективности обороны, автономности в этом вопросе, в котором по-прежнему слишком велика зависимость от США. "Париж строго придерживается своей позиции насчет того, что деньги европейских налогоплательщиков следует тратить на военные системы, разработанные и созданные в Европе. Однако многие другие страны предупреждают, что исключение американских производителей оружия из субсидирования со стороны ЕС может привести американского президента Дональда Трампа в ярость", - пишет издание со ссылкой на нескольких дипломатов. По словам одного из собеседников Politico, в отличие от Франции, Германия, Польша, Нидерланды, а также страны Балтии "стратегически заинтересованы в том, чтобы держаться рядом с нашими союзниками". Согласно данным Евросовета, в 2024 году страны ЕС потратили на оборону 326 миллиардов евро, что составляет 1,9% ВВП. К 2027 году эти расходы должны увеличиться еще на 100 миллиардов евро. Однако, как указывают сами представители ЕС, европейский оборонный сектор слишком фрагментированный и малоэффективный, значительная часть оборонных потребностей покрывается за счет импорта, прежде всего, из США.
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сша, ес, дональд трамп, мировая экономика, оружие
Политика, США, ЕС, Дональд Трамп, Мировая экономика, оружие
11:04 03.02.2025
 
Страны ЕС боятся разозлить Трампа отказом от оружия из США, пишут СМИ

Politico: страны ЕС опасаются, что Трамп придет в ярость от отказа импорта оружия из США

© РИА Новости . Алекс Макнотон | Перейти в медиабанк%Флаг Европейского Союза (ЕС) на улице Лондона
%Флаг Европейского Союза (ЕС) на улице Лондона - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости . Алекс Макнотон
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Многие страны Евросоюза боятся, что отказ от импорта американского оружия может "привести в ярость" президента США Дональда Трампа. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники в дипломатических кругах.
В понедельник в Брюсселе пройдет неформальный саммит стран ЕС. Согласно повестке саммита, речь будет идти о привлечении частного финансирования, оптимизации бюджета ЕС, изучении других вариантов совместного финансирования оборонных инициатив в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах. Как ранее пояснил журналистам высокопоставленный представитель ЕС, европейские лидеры обсудят вопросы эффективности обороны, автономности в этом вопросе, в котором по-прежнему слишком велика зависимость от США.
"Париж строго придерживается своей позиции насчет того, что деньги европейских налогоплательщиков следует тратить на военные системы, разработанные и созданные в Европе. Однако многие другие страны предупреждают, что исключение американских производителей оружия из субсидирования со стороны ЕС может привести американского президента Дональда Трампа в ярость", - пишет издание со ссылкой на нескольких дипломатов.
По словам одного из собеседников Politico, в отличие от Франции, Германия, Польша, Нидерланды, а также страны Балтии "стратегически заинтересованы в том, чтобы держаться рядом с нашими союзниками".
Согласно данным Евросовета, в 2024 году страны ЕС потратили на оборону 326 миллиардов евро, что составляет 1,9% ВВП. К 2027 году эти расходы должны увеличиться еще на 100 миллиардов евро. Однако, как указывают сами представители ЕС, европейский оборонный сектор слишком фрагментированный и малоэффективный, значительная часть оборонных потребностей покрывается за счет импорта, прежде всего, из США.
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