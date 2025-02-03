https://1prime.ru/20250203/reysy-854628212.html

AZAL сообщила о приостановке всех рейсов по маршруту Баку-Астрахань-Баку

AZAL сообщила о приостановке всех рейсов по маршруту Баку-Астрахань-Баку - 03.02.2025, ПРАЙМ

AZAL сообщила о приостановке всех рейсов по маршруту Баку-Астрахань-Баку

Aвиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) приостанавливает все рейсы по маршруту Баку - Астрахань - Баку на неопределенный срок в целях обеспечения безопасности... | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T11:40+0300

2025-02-03T11:40+0300

2025-02-03T11:42+0300

azal

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БАКУ, 3 фев - ПРАЙМ. Aвиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) приостанавливает все рейсы по маршруту Баку - Астрахань - Баку на неопределенный срок в целях обеспечения безопасности полетов, говорится в сообщении компании. "В последнее время, включая сегодняшний день, в связи с периодическим закрытием воздушного пространства над Астраханью (Россия) авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) приостанавливает все рейсы по маршруту Баку – Астрахань – Баку на неопределенный срок в целях обеспечения безопасности полетов. Пассажиры, которые приобрели билеты на данном направлении, могут без штрафа оформить полный возврат средств или изменить направление", - говорится в сообщении.

https://1prime.ru/20250203/astrahan-854620479.html

астрахань

баку

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