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AZAL сообщила о приостановке всех рейсов по маршруту Баку-Астрахань-Баку - 03.02.2025, ПРАЙМ
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AZAL сообщила о приостановке всех рейсов по маршруту Баку-Астрахань-Баку
AZAL сообщила о приостановке всех рейсов по маршруту Баку-Астрахань-Баку - 03.02.2025, ПРАЙМ
AZAL сообщила о приостановке всех рейсов по маршруту Баку-Астрахань-Баку
Aвиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) приостанавливает все рейсы по маршруту Баку - Астрахань - Баку на неопределенный срок в целях обеспечения безопасности... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T11:40+0300
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azerbaijan airlines
астрахань
баку
авиарейсы
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БАКУ, 3 фев - ПРАЙМ. Aвиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) приостанавливает все рейсы по маршруту Баку - Астрахань - Баку на неопределенный срок в целях обеспечения безопасности полетов, говорится в сообщении компании. "В последнее время, включая сегодняшний день, в связи с периодическим закрытием воздушного пространства над Астраханью (Россия) авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) приостанавливает все рейсы по маршруту Баку – Астрахань – Баку на неопределенный срок в целях обеспечения безопасности полетов. Пассажиры, которые приобрели билеты на данном направлении, могут без штрафа оформить полный возврат средств или изменить направление", - говорится в сообщении.
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azal, azerbaijan airlines, астрахань, баку, авиарейсы
AZAL, Azerbaijan Airlines, АСТРАХАНЬ, Баку, авиарейсы
11:40 03.02.2025 (обновлено: 11:42 03.02.2025)
 
AZAL сообщила о приостановке всех рейсов по маршруту Баку-Астрахань-Баку

AZAL: рейсы по маршруту Баку-Астрахань-Баку приостановлены на неопределенный срок

© Фото : Unsplash/Marta WeronikaСамолет в небе
Самолет в небе - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
© Фото : Unsplash/Marta Weronika
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БАКУ, 3 фев - ПРАЙМ. Aвиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) приостанавливает все рейсы по маршруту Баку - Астрахань - Баку на неопределенный срок в целях обеспечения безопасности полетов, говорится в сообщении компании.
"В последнее время, включая сегодняшний день, в связи с периодическим закрытием воздушного пространства над Астраханью (Россия) авиакомпания Azerbaijan Airlines (AZAL) приостанавливает все рейсы по маршруту Баку – Астрахань – Баку на неопределенный срок в целях обеспечения безопасности полетов. Пассажиры, которые приобрели билеты на данном направлении, могут без штрафа оформить полный возврат средств или изменить направление", - говорится в сообщении.
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AZALAzerbaijan AirlinesАСТРАХАНЬБакуавиарейсы
 
 
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