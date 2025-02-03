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В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов - 03.02.2025, ПРАЙМ

В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск самолетов

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Саратова сняты в 5.00 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T05:58+0300

2025-02-03T05:58+0300

2025-02-03T05:58+0300

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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Саратова сняты в 5.00 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Ранее он сообщал, что временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в пяти аэропортах: Астрахань (Нариманово; код ИКАО: URWA), Казань (UWKD), Нижнекамск (Бегишево; UWKE), Саратов (Гагарин; UWSG), Ульяновск (Баратаевка; UWLL). "В аэропорту Саратов (Гагарин) в 5.00 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал он в Telegram-канале.

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бизнес, москва, астрахань, казань, росавиация