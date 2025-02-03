https://1prime.ru/20250203/spetsoperatsiya-854629659.html

Минобороны сообщило о поражении важного для ВСУ объекта энергетики

Минобороны сообщило о поражении важного для ВСУ объекта энергетики - 03.02.2025, ПРАЙМ

Минобороны сообщило о поражении важного для ВСУ объекта энергетики

Российские войска в течение суток нанесли поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства,... | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T12:28+0300

2025-02-03T12:28+0300

2025-02-03T13:11+0300

спецоперация на украине

россия

всу

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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Российские войска в течение суток нанесли поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах", - говорится в сводке министерства.

https://1prime.ru/20250202/spetsoperatsiya-854612866.html

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2025

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россия, всу