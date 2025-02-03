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Минобороны сообщило о поражении важного для ВСУ объекта энергетики - 03.02.2025, ПРАЙМ
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Минобороны сообщило о поражении важного для ВСУ объекта энергетики
Минобороны сообщило о поражении важного для ВСУ объекта энергетики - 03.02.2025, ПРАЙМ
Минобороны сообщило о поражении важного для ВСУ объекта энергетики
Российские войска в течение суток нанесли поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства,... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T12:28+0300
2025-02-03T13:11+0300
спецоперация на украине
россия
всу
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Российские войска в течение суток нанесли поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах", - говорится в сводке министерства.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВСУ
12:28 03.02.2025 (обновлено: 13:11 03.02.2025)
 
Минобороны сообщило о поражении важного для ВСУ объекта энергетики

Минобороны: ВС РФ поразили объект энергетики, обеспечивающий действия ВСУ

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета зенитной установки ЗУ-23 группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета зенитной установки ЗУ-23 группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Российские войска в течение суток нанесли поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах", - говорится в сводке министерства.
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