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Минобороны сообщило о поражении важного для ВСУ объекта энергетики
Минобороны сообщило о поражении важного для ВСУ объекта энергетики - 03.02.2025, ПРАЙМ
Минобороны сообщило о поражении важного для ВСУ объекта энергетики
Российские войска в течение суток нанесли поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства,... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T12:28+0300
2025-02-03T12:28+0300
2025-02-03T13:11+0300
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Российские войска в течение суток нанесли поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах", - говорится в сводке министерства.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВСУ
Минобороны сообщило о поражении важного для ВСУ объекта энергетики
Минобороны: ВС РФ поразили объект энергетики, обеспечивающий действия ВСУ
МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Российские войска в течение суток нанесли поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объекту энергетики, обеспечивающему действия ВСУ, инфраструктуре военных аэродромов, цехам производства, местам хранения и подготовки к запуску беспилотных летательных аппаратов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 146 районах", - говорится в сводке министерства.
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