https://1prime.ru/20250203/ukraina-854629412.html

ВСУ под Красноармейском жалуются на неопытных бойцов, бегущих с позиций

ВСУ под Красноармейском жалуются на неопытных бойцов, бегущих с позиций - 03.02.2025, ПРАЙМ

ВСУ под Красноармейском жалуются на неопытных бойцов, бегущих с позиций

ВСУ под Красноармейском в Донбассе испытывают катастрофическую нехватку военных. В свою очередь, новые подразделения не справляются с боевыми заданиями,... | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T12:22+0300

2025-02-03T12:22+0300

2025-02-03T12:22+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. ВСУ под Красноармейском в Донбассе испытывают катастрофическую нехватку военных. В свою очередь, новые подразделения не справляются с боевыми заданиями, новобранцы покидают позиции, передает агентство Associated Press со ссылкой на украинского офицера. "Линия фронта постоянно удлиняется (из-за новобранцев - ред.), потому что они оставляют позиции, они их не удерживают... Мы делаем за них почти всю работу", - цитирует агентство офицера ВСУ. По его словам, украинские новобранцы абсолютно не подготовлены к современным военным действиям. Как отмечает Associated Press, украинские солдаты под Красноармейском называют катастрофической нехватку военных на этом направлении. Командиры ВСУ также указывают на то, что новые подразделения не могут справиться с боевыми заданиями. Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.

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