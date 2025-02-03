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ВСУ под Красноармейском жалуются на неопытных бойцов, бегущих с позиций - 03.02.2025, ПРАЙМ
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ВСУ под Красноармейском жалуются на неопытных бойцов, бегущих с позиций
ВСУ под Красноармейском жалуются на неопытных бойцов, бегущих с позиций - 03.02.2025, ПРАЙМ
ВСУ под Красноармейском жалуются на неопытных бойцов, бегущих с позиций
ВСУ под Красноармейском в Донбассе испытывают катастрофическую нехватку военных. В свою очередь, новые подразделения не справляются с боевыми заданиями,... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T12:22+0300
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. ВСУ под Красноармейском в Донбассе испытывают катастрофическую нехватку военных. В свою очередь, новые подразделения не справляются с боевыми заданиями, новобранцы покидают позиции, передает агентство Associated Press со ссылкой на украинского офицера. "Линия фронта постоянно удлиняется (из-за новобранцев - ред.), потому что они оставляют позиции, они их не удерживают... Мы делаем за них почти всю работу", - цитирует агентство офицера ВСУ. По его словам, украинские новобранцы абсолютно не подготовлены к современным военным действиям. Как отмечает Associated Press, украинские солдаты под Красноармейском называют катастрофической нехватку военных на этом направлении. Командиры ВСУ также указывают на то, что новые подразделения не могут справиться с боевыми заданиями. Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
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донбасс, всу
Спецоперация на Украине, ДОНБАСС, ВСУ
12:22 03.02.2025
 
ВСУ под Красноармейском жалуются на неопытных бойцов, бегущих с позиций

Associated Press: у ВСУ нехватка бойцов, а новобранцы не справляются с боевыми заданиями

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевое слаживание штурмовиков и расчетов БПЛА группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
Боевое слаживание штурмовиков и расчетов БПЛА группировки Запад на Краснолиманском направлении - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. ВСУ под Красноармейском в Донбассе испытывают катастрофическую нехватку военных. В свою очередь, новые подразделения не справляются с боевыми заданиями, новобранцы покидают позиции, передает агентство Associated Press со ссылкой на украинского офицера.
"Линия фронта постоянно удлиняется (из-за новобранцев - ред.), потому что они оставляют позиции, они их не удерживают... Мы делаем за них почти всю работу", - цитирует агентство офицера ВСУ. По его словам, украинские новобранцы абсолютно не подготовлены к современным военным действиям.
Как отмечает Associated Press, украинские солдаты под Красноармейском называют катастрофической нехватку военных на этом направлении. Командиры ВСУ также указывают на то, что новые подразделения не могут справиться с боевыми заданиями.
Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
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