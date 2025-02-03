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На Украине заявили о повреждении инфраструктурных объектов под Запорожьем

На Украине заявили о повреждении инфраструктурных объектов под Запорожьем - 03.02.2025, ПРАЙМ

На Украине заявили о повреждении инфраструктурных объектов под Запорожьем

Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что объекты инфраструктуры повреждены в ночь на... | 03.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-03T08:27+0300

2025-02-03T08:27+0300

2025-02-03T08:27+0300

спецоперация на украине

запорожская область

всу

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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что объекты инфраструктуры повреждены в ночь на понедельник после взрывов в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Согласно информации из Telegram-канала Федорова, несколько населенных пунктов региона подверглись ударам. По словам Федорова, поступили сообщения о разрушении ряда объектов инфраструктуры. При этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://1prime.ru/20250129/novoselka-854539757.html

запорожская область

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запорожская область, всу