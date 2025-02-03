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На Украине заявили о повреждении инфраструктурных объектов под Запорожьем - 03.02.2025, ПРАЙМ
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На Украине заявили о повреждении инфраструктурных объектов под Запорожьем
На Украине заявили о повреждении инфраструктурных объектов под Запорожьем - 03.02.2025, ПРАЙМ
На Украине заявили о повреждении инфраструктурных объектов под Запорожьем
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что объекты инфраструктуры повреждены в ночь на... | 03.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-03T08:27+0300
2025-02-03T08:27+0300
спецоперация на украине
запорожская область
всу
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что объекты инфраструктуры повреждены в ночь на понедельник после взрывов в подконтрольной ВСУ части Запорожской области. Согласно информации из Telegram-канала Федорова, несколько населенных пунктов региона подверглись ударам. По словам Федорова, поступили сообщения о разрушении ряда объектов инфраструктуры. При этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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запорожская область, всу
Спецоперация на Украине, Запорожская область, ВСУ
08:27 03.02.2025
 
На Украине заявили о повреждении инфраструктурных объектов под Запорожьем

В подконтрольной ВСУ части Запорожья повреждена инфраструктура, утверждает глава области

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки "Запад" на Краснолиманском направлении
Боевая работа расчета гаубицы Д-30 группировки Запад на Краснолиманском направлении - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 3 фев - ПРАЙМ. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что объекты инфраструктуры повреждены в ночь на понедельник после взрывов в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.
Согласно информации из Telegram-канала Федорова, несколько населенных пунктов региона подверглись ударам. По словам Федорова, поступили сообщения о разрушении ряда объектов инфраструктуры. При этом он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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Спецоперация на УкраинеЗапорожская областьВСУ
 
 
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