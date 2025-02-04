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В России выросло производство вина и коньяка

В России выросло производство вина и коньяка - 04.02.2025, ПРАЙМ

В России выросло производство вина и коньяка

Российские виноделы в прошлом году произвели порядка 61 миллиона декалитров (дал) вина и коньяка, что на 13,4% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба... | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T16:06+0300

2025-02-04T16:06+0300

2025-02-04T16:09+0300

минсельхоз

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производство алкоголя

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коньяк

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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Российские виноделы в прошлом году произвели порядка 61 миллиона декалитров (дал) вина и коньяка, что на 13,4% больше, чем годом ранее, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства РФ. "В прошлом году отечественные виноделы выпустили порядка 61 миллиона декалитров вина и коньяка, что на 13,4% больше, чем в 2023 году. В частности, тихих вин произведено 32,6 миллиона декалитров (прирост к предыдущему году составил 8,6%), игристых – 17,6 миллиона декалитров (+24,7%), крепленых – 1,1 миллиона декалитров (+29,6%), коньяка – 9,7 миллиона декалитров (+10,2%)", - говорится в сообщении. Кроме того, основным драйвером роста производства вина стало влияние защитных мер, которое приняло правительство РФ для отечественных виноделов, отметил исполнительный директор ассоциации "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" (АВВР) Петр Ефремов, слова которого приводятся в сообщении. Он также подчеркнул, что спрос на российское вино будет увеличиваться, а отечественным виноделам всегда будет что предложить своим потребителям. Минсельхоз России с 2022 года реализует специальный федеральный проект "Стимулирование развития виноградарства и виноделия". Он объединил все наиболее востребованные меры поддержки для виноградарей и виноделов. Кроме того, для хозяйств доступны и другие меры государственной поддержки, например льготное кредитование, компенсация понесенных затрат на питомники, гранты на развитие агротуризма и семейных ферм, агрострахование, льготный лизинг, поддержка мелиорации и экспорта, а также другие меры.

https://1prime.ru/20250201/wine-854602810.html

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минсельхоз, россия, бизнес, алкоголь, производство алкоголя, вино, коньяк