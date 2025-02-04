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В АТОР отметили рост спроса на поездки в российскую Арктику
В АТОР отметили рост спроса на поездки в российскую Арктику - 04.02.2025, ПРАЙМ
В АТОР отметили рост спроса на поездки в российскую Арктику
Интерес российских туристов к поездкам в арктическую зону страны активно растет, потенциал у этих регионов большой, но предложений для отдыха путешественников... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T15:52+0300
2025-02-04T15:52+0300
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Интерес российских туристов к поездкам в арктическую зону страны активно растет, потенциал у этих регионов большой, но предложений для отдыха путешественников сейчас недостаточно, заявила в ходе пресс-конференции глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Мы увидели на рынке явно растущий спрос к регионам, которые относятся к арктической зоне. И таких регионов не очень много в нашей стране, их восемь (в том числе Архангельская область, Мурманск, часть Красноярского края, Карелии - ред.), но по площади это довольно существенная часть территории нашей страны... Все туроператоры говорят о растущем интересе к отдыху именно в арктической зоне. Туристы хотят северную кухню, они хотят вот именно такой необычной экзотики на территории своей страны и готовы за это платить деньги", - сказала Ломидзе. Она уточнила, что растущий спрос обеспечили северная экзотика, местная кухня, природные достопримечательности и необычные традиции коренных малочисленных народов, проживающих практически по всей территории Заполярья. "Но этот растущий интерес не удовлетворяется, потому что продукта, строго говоря, недостаточно", - подчеркнула глава ассоциации. В этой связи АТОР напомнил, что совместно с "Клубом полярных путешествий" и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики решил запустить "Год арктического туризма", в рамках которого намерены не просто рассказывать о продукте, но и акцентировать внимание на проблемах, особенностях формирования и продвижения этого региона. "Мы очень надеемся, что в результате наших этих действий, в результате года этой работы количество туристов увеличится, потому что ни в одном регионе это количество не достигло предельного объема. Мы помним про антропологическую нагрузку, но до ее угрозы, откровенно говоря, еще далеко. В том же Мурманске, в той же Архангельской области. То есть емкость для приема и обслуживания туристов там еще есть", - пояснила Ломидзе. Она уточнила, что в 2024 году, по данным министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, общее число туристов, посетивших регионы Арктики именно в их арктических районах, составило 1,2 миллиона человек. "То есть, в общей сложности это менее 1% от общего туристического потока... Предполагаю, что с запуском круизного сообщения с другими островами, не только северными - Земля Франца Иосифа и Северного полюса, а программ в разных арктических зонах, в течение полутора сезонов, поток может увеличиться вдвое", - указала глава ассоциации. Еще одно направление, которым инициаторы намерены заниматься в рамках реализации проекта "Год арктического туризма" - продвижение на зарубежных рынках. "Потому что даже для нас Арктика это экзотика… А для иностранных туристов это не просто экзотика, это экзотика в кубе. Это то, что есть в очень небольшом количестве европейских стран и не в том виде, в котором это есть у нас", - указала она.
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туризм, бизнес, россия, арктика, атор
Экономика, Туризм, Бизнес, РОССИЯ, АРКТИКА, АТОР
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Интерес российских туристов к поездкам в арктическую зону страны активно растет, потенциал у этих регионов большой, но предложений для отдыха путешественников сейчас недостаточно, заявила в ходе пресс-конференции глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
"Мы увидели на рынке явно растущий спрос к регионам, которые относятся к арктической зоне. И таких регионов не очень много в нашей стране, их восемь (в том числе Архангельская область, Мурманск, часть Красноярского края, Карелии - ред.), но по площади это довольно существенная часть территории нашей страны... Все туроператоры говорят о растущем интересе к отдыху именно в арктической зоне. Туристы хотят северную кухню, они хотят вот именно такой необычной экзотики на территории своей страны и готовы за это платить деньги", - сказала Ломидзе.
Она уточнила, что растущий спрос обеспечили северная экзотика, местная кухня, природные достопримечательности и необычные традиции коренных малочисленных народов, проживающих практически по всей территории Заполярья. "Но этот растущий интерес не удовлетворяется, потому что продукта, строго говоря, недостаточно", - подчеркнула глава ассоциации.
В этой связи АТОР напомнил, что совместно с "Клубом полярных путешествий" и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики решил запустить "Год арктического туризма", в рамках которого намерены не просто рассказывать о продукте, но и акцентировать внимание на проблемах, особенностях формирования и продвижения этого региона.
"Мы очень надеемся, что в результате наших этих действий, в результате года этой работы количество туристов увеличится, потому что ни в одном регионе это количество не достигло предельного объема. Мы помним про антропологическую нагрузку, но до ее угрозы, откровенно говоря, еще далеко. В том же Мурманске, в той же Архангельской области. То есть емкость для приема и обслуживания туристов там еще есть", - пояснила Ломидзе.
Она уточнила, что в 2024 году, по данным министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, общее число туристов, посетивших регионы Арктики именно в их арктических районах, составило 1,2 миллиона человек. "То есть, в общей сложности это менее 1% от общего туристического потока... Предполагаю, что с запуском круизного сообщения с другими островами, не только северными - Земля Франца Иосифа и Северного полюса, а программ в разных арктических зонах, в течение полутора сезонов, поток может увеличиться вдвое", - указала глава ассоциации.
Еще одно направление, которым инициаторы намерены заниматься в рамках реализации проекта "Год арктического туризма" - продвижение на зарубежных рынках. "Потому что даже для нас Арктика это экзотика… А для иностранных туристов это не просто экзотика, это экзотика в кубе. Это то, что есть в очень небольшом количестве европейских стран и не в том виде, в котором это есть у нас", - указала она.
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