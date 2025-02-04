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В российских поездах появились душ и фены - 04.02.2025, ПРАЙМ
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В российских поездах появились душ и фены
В российских поездах появились душ и фены - 04.02.2025, ПРАЙМ
В российских поездах появились душ и фены
Душ и фены появились во многих российских поездах дальнего следования, а в некоторых туристических составах есть услуги по стирке и глажке, следует из... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T03:27+0300
2025-02-04T03:27+0300
бизнес
россия
федеральная пассажирская компания
фпк
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Душ и фены появились во многих российских поездах дальнего следования, а в некоторых туристических составах есть услуги по стирке и глажке, следует из комментария "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) для РИА Новости. ФПК осуществляет почти все перевозки в поездах дальнего следования в России. Компания сообщала в отчете за 2023 год, что в ее парке 16,3 тысячи пассажирских вагонов. "Душем оборудовано около 18% парка подвижного состава АО "ФПК". Среди них вагоны различных типов: люкс, СВ, купейные и плацкартные. В поездах, сформированных из вагонов нового модельного ряда, душевыми кабинами оборудован каждый вагон. В них принять водные процедуры можно бесплатно", - сообщили в ФПК. Душ есть и в каждом купе вагонов люкс, также им оснащены некоторые вагоны СВ, и пассажиры могут пользоваться им бесплатно. Кроме того, АО "ФПК" в ряде поездов (около 200) душем оборудован штабной вагон. "В данном случае за его посещение взимается плата. Оплатить услугу, а также приобрести средства для гигиены, одноразовые тапочки и арендовать комплект банных полотенец можно у проводника", - уточнили в компании. Вагоны с душем есть и в туристических поездах компании, а в состав некоторых включается дополнительно специальный вагон-душевая, услуга для пассажиров бесплатная. В ФПК напомнили, что с прошлого года в некоторых туристических поездах есть еще и вагон-спа, где можно погреться в инфракрасной сауне, а также принять душ. Услуга платная. "Услуга по глажке белья в поездах АО "ФПК" не предусмотрена. Исключение составляет вагон-спа. Пассажиры турпоездов, в составе которых он курсирует, могут сдать вещи для стирки и глажки – как в отеле. Данная услуга – платная", - пояснили в компании. Есть в некоторых поездах даже фен. "Фен имеется в вагонах Люкс и в туристических поездах АО "ФПК". Им можно воспользоваться бесплатно. Кроме того, в услугу пользования душем в штабном вагоне включено пользование электрическим феном", - уточнили в ФПК.
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
бизнес, россия, федеральная пассажирская компания, фпк
Бизнес, РОССИЯ, Федеральная пассажирская компания, ФПК
03:27 04.02.2025
 
В российских поездах появились душ и фены

Душ и фены появились во многих российских поездах дальнего следования

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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Душ и фены появились во многих российских поездах дальнего следования, а в некоторых туристических составах есть услуги по стирке и глажке, следует из комментария "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД) для РИА Новости.
ФПК осуществляет почти все перевозки в поездах дальнего следования в России. Компания сообщала в отчете за 2023 год, что в ее парке 16,3 тысячи пассажирских вагонов.
"Душем оборудовано около 18% парка подвижного состава АО "ФПК". Среди них вагоны различных типов: люкс, СВ, купейные и плацкартные. В поездах, сформированных из вагонов нового модельного ряда, душевыми кабинами оборудован каждый вагон. В них принять водные процедуры можно бесплатно", - сообщили в ФПК.
Душ есть и в каждом купе вагонов люкс, также им оснащены некоторые вагоны СВ, и пассажиры могут пользоваться им бесплатно.
Кроме того, АО "ФПК" в ряде поездов (около 200) душем оборудован штабной вагон. "В данном случае за его посещение взимается плата. Оплатить услугу, а также приобрести средства для гигиены, одноразовые тапочки и арендовать комплект банных полотенец можно у проводника", - уточнили в компании.
Вагоны с душем есть и в туристических поездах компании, а в состав некоторых включается дополнительно специальный вагон-душевая, услуга для пассажиров бесплатная.
В ФПК напомнили, что с прошлого года в некоторых туристических поездах есть еще и вагон-спа, где можно погреться в инфракрасной сауне, а также принять душ. Услуга платная.
"Услуга по глажке белья в поездах АО "ФПК" не предусмотрена. Исключение составляет вагон-спа. Пассажиры турпоездов, в составе которых он курсирует, могут сдать вещи для стирки и глажки – как в отеле. Данная услуга – платная", - пояснили в компании.
Есть в некоторых поездах даже фен.
"Фен имеется в вагонах Люкс и в туристических поездах АО "ФПК". Им можно воспользоваться бесплатно. Кроме того, в услугу пользования душем в штабном вагоне включено пользование электрическим феном", - уточнили в ФПК.
 
БизнесРОССИЯФедеральная пассажирская компанияФПК
 
 
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