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Филиппины нарушают мир в Южно-Китайском море, заявили в Китае

Филиппины нарушают мир в Южно-Китайском море, заявили в Китае - 04.02.2025, ПРАЙМ

Филиппины нарушают мир в Южно-Китайском море, заявили в Китае

Филиппины нарушают мир и стабильность в Южно-Китайском море посредством привлечения других стран к совместным патрулированиям. Об этом заявил официальный... | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T16:48+0300

2025-02-04T16:48+0300

2025-02-04T16:48+0300

китай

филиппины

море

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ПЕКИН, 4 фев - ПРАЙМ. Филиппины нарушают мир и стабильность в Южно-Китайском море посредством привлечения других стран к совместным патрулированиям. Об этом заявил официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ли Цзяньцзянь. Ранее во вторник представитель ВВС Филиппин полковник Мария Консуэло Кастильо сообщила, что Филиппины совместно с США проводят учения по воздушному патрулированию в акватории Южно-Китайского моря. "ВВС Южной зоны боевого командования НОАК 4 февраля провели плановое патрулирование в воздушном пространстве возле островов Хуанъянь. В это время Филиппины привлекли страны, не относящиеся к региону, к так называемому "совместному патрулированию", намеренно нарушая мир и стабильность в Южно-Китайском море", - говорится в заявлении, опубликованном в социальной сети WeChat. Отмечается, что ВВС командования продолжают поддерживать высокий уровень боеготовности, чтобы решительно защищать территориальный суверенитет и морские права Китая. В заявлении также отметили, что деятельность, направленная на дестабилизацию ситуации в Южно-Китайском море, на данный момент находится под контролем.КНР десятилетиями ведет споры с несколькими странами Азиатско-Тихоокеанского региона по поводу территориальной принадлежности ряда островов в Южно-Китайском море, на шельфе которых были обнаружены значительные запасы углеводородов. Речь идет об архипелаге Сиша (Парасельские острова), островах Наньша (Спратли) и Хуанъянь. В эти споры в той или иной степени вовлечены Вьетнам, Бруней, Малайзия, Филиппины и другие государства региона.

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китай

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китай, филиппины, море