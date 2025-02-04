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Казахстан примет меры для выполнения обязательств по ОПЕК+

Казахстан примет меры для выполнения обязательств по ОПЕК+ - 04.02.2025, ПРАЙМ

Казахстан примет меры для выполнения обязательств по ОПЕК+

Казахстан примет необходимые меры в 2025 и 2026 годах для выполнения своих обязательств по добычи нефти в рамках ОПЕК+ и компенсации перепроизводства за 2024... | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T07:49+0300

2025-02-04T07:49+0300

2025-02-04T07:49+0300

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энергетика

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АЛМА-АТА, 4 фев – ПРАЙМ. Казахстан примет необходимые меры в 2025 и 2026 годах для выполнения своих обязательств по добычи нефти в рамках ОПЕК+ и компенсации перепроизводства за 2024 год, сообщает во вторник пресс-служба министерства энергетики республики. "В свете вчерашнего 58-го заседания совместного министерского мониторингового комитета ОПЕК+ Казахстан подтверждает приверженность соглашению ОПЕК+. Казахстан примет необходимые меры в 2025 и 2026 годах для выполнения своих обязательств и компенсации перепроизводства за 2024 год", - говорится в сообщении энергетического ведомства. Также в пресс-службе казахстанского минэнерго уточнили, что, несмотря на увеличение добычи нефти в 2025 году в связи с запуском проекта по расширению нефтегазового месторождения Тенгиз, Казахстан подтверждает важность соблюдения обязательств в рамках соглашения ОПЕК+ и будет проводить переговоры с партнерами в рамках международного права. Альянс ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. В 2024 году суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. В 2025 году планировалось, что квоты для всех участников вырастут на 300 тысяч баррелей в сутки за счет ОАЭ, которые будут постепенно увеличивать добычу с апреля в течение 18 месяцев. Ряд стран ОПЕК+ также имеют добровольные сокращения добычи нефти. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее – еще на 2,2 миллиона – пока планируется постепенно отменять с апреля 2025 года, при этом старт выхода из этих ограничений, начиная с октября, постоянно переносился. Кроме того, Россия, Ирак и Казахстан имеют планы по компенсации перепроизводства, так как в текущем году они превышали свои предельные уровни по добыче.

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нефть, казахстан, алма-ата, иран, опек