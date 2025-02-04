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Киргизия и США обсудили миграционные и санкционные вопросы стран - 04.02.2025, ПРАЙМ
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Киргизия и США обсудили миграционные и санкционные вопросы стран
Киргизия и США обсудили миграционные и санкционные вопросы стран - 04.02.2025, ПРАЙМ
Киргизия и США обсудили миграционные и санкционные вопросы стран
Замглавы МИД Киргизии Медер Абакиров обсудил с послом США в Бишкеке Лесли Вигери миграционные и санкционные вопросы двух стран. Об этом во вторник сообщили... | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T12:53+0300
2025-02-04T12:53+0300
политика
киргизия
сша
мировая экономика
миграция
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БИШКЕК, 4 фев – ПРАЙМ. Замглавы МИД Киргизии Медер Абакиров обсудил с послом США в Бишкеке Лесли Вигери миграционные и санкционные вопросы двух стран. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе киргизского внешнеполитического ведомства. Кроме того, в мероприятии принял участие заместитель министра экономики и коммерции Кыргызской Республики Назарбек Малаев. "Состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Кыргызской Республики Медера Абакирова с послом США в КР Лесли Вигери. &lt;...&gt; В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-американского сотрудничества, включая экономическое и техническое взаимодействие, миграционные и санкционные вопросы, а также и участие Кыргызстана в международных инициативах", - говорится в сообщении. Как сообщили в пресс-службе, киргизская сторона выразила заинтересованность в продолжении диалога с целью поиска сбалансированных решений по затронутым вопросам. В свою очередь, посол США подтвердил готовность американской стороны к сотрудничеству в рамках существующих двусторонних механизмов. В МИД подытожили, что в ходе встречи состоялся конструктивный диалог, а сама встреча прошла в деловой атмосфере.Ранее минфин США сообщил, что в новый санкционный пакет попали несколько киргизских компаний и банк "Керемет". По версии американской стороны, финансовое учреждение может быть причастно к схеме обхода западных санкций. На предыдущей встрече Абакирова и Вигери в январе замминистра заявлял, что у киргизской стороны вызывает недоумение включение киргизских компаний в санкционный список США и обратился с просьбой по их исключению.
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киргизия, сша, мировая экономика, миграция
Политика, КИРГИЗИЯ, США, Мировая экономика, миграция
12:53 04.02.2025
 
Киргизия и США обсудили миграционные и санкционные вопросы стран

Замглавы МИД Киргизии обсудил с послом США миграционные и санкционные вопросы

© РИА Новости . Алексей Ничукин | Перейти в медиабанкЗдание посольства Киргизии в Москве
Здание посольства Киргизии в Москве - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости . Алексей Ничукин
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БИШКЕК, 4 фев – ПРАЙМ. Замглавы МИД Киргизии Медер Абакиров обсудил с послом США в Бишкеке Лесли Вигери миграционные и санкционные вопросы двух стран. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе киргизского внешнеполитического ведомства. Кроме того, в мероприятии принял участие заместитель министра экономики и коммерции Кыргызской Республики Назарбек Малаев.
"Состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Кыргызской Республики Медера Абакирова с послом США в КР Лесли Вигери. <...> В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы кыргызско-американского сотрудничества, включая экономическое и техническое взаимодействие, миграционные и санкционные вопросы, а также и участие Кыргызстана в международных инициативах", - говорится в сообщении.
Как сообщили в пресс-службе, киргизская сторона выразила заинтересованность в продолжении диалога с целью поиска сбалансированных решений по затронутым вопросам. В свою очередь, посол США подтвердил готовность американской стороны к сотрудничеству в рамках существующих двусторонних механизмов. В МИД подытожили, что в ходе встречи состоялся конструктивный диалог, а сама встреча прошла в деловой атмосфере.
Ранее минфин США сообщил, что в новый санкционный пакет попали несколько киргизских компаний и банк "Керемет". По версии американской стороны, финансовое учреждение может быть причастно к схеме обхода западных санкций. На предыдущей встрече Абакирова и Вигери в январе замминистра заявлял, что у киргизской стороны вызывает недоумение включение киргизских компаний в санкционный список США и обратился с просьбой по их исключению.
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