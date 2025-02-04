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Правкомиссия одобрила расширение права на льготы на Курильских островах

Правкомиссия одобрила расширение права на льготы на Курильских островах - 04.02.2025, ПРАЙМ

Правкомиссия одобрила расширение права на льготы на Курильских островах

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, который предлагает расширить право применения налоговых льгот для компаний на... | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T09:56+0300

2025-02-04T09:56+0300

2025-02-04T09:56+0300

экономика

курильские острова

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бизнес

минфин

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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, который предлагает расширить право применения налоговых льгот для компаний на территории Курильских островов, сообщается на сайте Минфина РФ. "Сейчас организации, зарегистрированные на территории Южно-Курильского, Курильского или Северо-Курильского округа после 1 января 2022 года, освобождены от уплаты налога на прибыль и имущественных налогов (транспортного, земельного, налога на имущество) на 20 лет с момента регистрации, но не позднее 31 декабря 2046 года. Кроме того, такие организации уплачивают пониженные страховые взносы в размере 7,6%", - говорится в материалах на сайте. "Для освобождения от уплаты ряда налогов организация должна соответствовать определенным критериям, установленным Налоговым кодексом. Законопроектом, одобренным Правительственной комиссией по законопроектной деятельности, предлагается расширить право применения соответствующих льгот. Документ подготовлен совместно с Минвостокразвития России", - отмечается там. Для того, чтобы воспользоваться льготами, согласно Налоговому кодексу, организация не должна иметь обособленных подразделений, находящихся за пределами Курильских островов; доля доходов от пассивной деятельности не должна превышать 10%; организация не должна осуществлять посредническую деятельность, торговую деятельность (за исключением торговли товарами собственного производства), производство и (или) переработку подакцизных товаров, добычу и (или) переработку углеводородного сырья, вылов ряда ценных видов ракообразных, деятельность в интересах другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров. Кроме того, по действующим правилам, льготами не могут воспользоваться вновь создаваемые юридические лица, созданные организациями и (или) их взаимозависимыми лицами, владеющими не менее чем 50% доли в другом участнике, ранее потерявшем право на преференцию, либо в другой организации, зарегистрированной на территории Курильских островов. Новый законопроект, одобренный правкомиссией, отменяет эти требования, сообщает Минфин. Условием для получения льгот является реализация нового инвестиционного проекта, соответствующего критериям, установленным правительством РФ, и одобренного президиумом правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока. "Кроме того, организации, зарегистрированные на территории Курильских островов после 1 января 2022 г. и применяющие упрощенную систему налогообложения, смогут уплачивать пониженные страховые взносы в размере 7,6%. Предлагаемые меры позволят привлечь больше инвесторов для развития данной территории", - добавили в Минфине.

https://1prime.ru/20241212/minfin-853509517.html

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курильские острова, рф, бизнес, минфин