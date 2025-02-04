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Цены на нефть показывают разнонаправленную динамику
Цены на нефть показывают разнонаправленную динамику - 04.02.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть показывают разнонаправленную динамику
Мировые цены на нефть во вторник вечером не показывают четкой динамики, свидетельствуют данные торгов. | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T19:28+0300
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером не показывают четкой динамики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.10 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,11% - до 75,86 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,9%, до 72,49 доллара. Минутами ранее Brent слабо дорожал. Инвесторы оценивают ситуацию с торговыми пошлинами. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин в отношении товаров из Канады, Мексики и Китая. Однако позднее по результатам переговоров Канада и Мексика договорились с США о приостановке введения пошлин. "Приостановка введения пошлин в отношении Мексики и Канады, особенно на канадскую нефть, оказала давление на рынки в понедельник и во вторник", - цитирует портал MarketWatch аналитиков ING. В среду будут опубликованы данные о запасах нефти в США. Ожидается, что на предыдущей неделе показатель вырос на 3,2 миллиона баррелей – до 418,3 миллиона.
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нефть, цена, торги
Экономика, Нефть, цена, Торги
Цены на нефть показывают разнонаправленную динамику
Данные торгов: цены на нефть не показывают единой динамики вечером
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером не показывают четкой динамики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.10 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,11% - до 75,86 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,9%, до 72,49 доллара. Минутами ранее Brent слабо дорожал.
Инвесторы оценивают ситуацию с торговыми пошлинами. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин в отношении товаров из Канады, Мексики и Китая. Однако позднее по результатам переговоров Канада и Мексика договорились с США о приостановке введения пошлин.
"Приостановка введения пошлин в отношении Мексики и Канады, особенно на канадскую нефть, оказала давление на рынки в понедельник и во вторник", - цитирует портал MarketWatch аналитиков ING.
Пушков оценил, насколько Трамп сможет влиять на Россию через цены на нефть
В среду будут опубликованы данные о запасах нефти в США. Ожидается, что на предыдущей неделе показатель вырос на 3,2 миллиона баррелей – до 418,3 миллиона.