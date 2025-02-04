Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цены на нефть показывают разнонаправленную динамику - 04.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250204/neft-854671618.html
Цены на нефть показывают разнонаправленную динамику
Цены на нефть показывают разнонаправленную динамику - 04.02.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть показывают разнонаправленную динамику
Мировые цены на нефть во вторник вечером не показывают четкой динамики, свидетельствуют данные торгов. | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T19:28+0300
2025-02-04T19:28+0300
экономика
нефть
цена
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/83699/45/836994531_0:0:2907:1635_1920x0_80_0_0_5a52897a4460e9926fe05d332be5cac9.jpg
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером не показывают четкой динамики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.10 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,11% - до 75,86 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,9%, до 72,49 доллара. Минутами ранее Brent слабо дорожал. Инвесторы оценивают ситуацию с торговыми пошлинами. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин в отношении товаров из Канады, Мексики и Китая. Однако позднее по результатам переговоров Канада и Мексика договорились с США о приостановке введения пошлин. "Приостановка введения пошлин в отношении Мексики и Канады, особенно на канадскую нефть, оказала давление на рынки в понедельник и во вторник", - цитирует портал MarketWatch аналитиков ING. В среду будут опубликованы данные о запасах нефти в США. Ожидается, что на предыдущей неделе показатель вырос на 3,2 миллиона баррелей – до 418,3 миллиона.
https://1prime.ru/20250203/neyat-854644248.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83699/45/836994531_34:0:2765:2048_1920x0_80_0_0_2fd60329fd0b863f03f69e2cbf9b8fcf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, цена, торги
Экономика, Нефть, цена, Торги
19:28 04.02.2025
 
Цены на нефть показывают разнонаправленную динамику

Данные торгов: цены на нефть не показывают единой динамики вечером

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные качалки
Нефтяные качалки - ПРАЙМ, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером не показывают четкой динамики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.10 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,11% - до 75,86 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,9%, до 72,49 доллара. Минутами ранее Brent слабо дорожал.
Инвесторы оценивают ситуацию с торговыми пошлинами. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин в отношении товаров из Канады, Мексики и Китая. Однако позднее по результатам переговоров Канада и Мексика договорились с США о приостановке введения пошлин.
"Приостановка введения пошлин в отношении Мексики и Канады, особенно на канадскую нефть, оказала давление на рынки в понедельник и во вторник", - цитирует портал MarketWatch аналитиков ING.
Нефтяное месторождение им. В. Филановского - ПРАЙМ, 1920, 03.02.2025
Пушков оценил, насколько Трамп сможет влиять на Россию через цены на нефть
Вчера, 23:19
В среду будут опубликованы данные о запасах нефти в США. Ожидается, что на предыдущей неделе показатель вырос на 3,2 миллиона баррелей – до 418,3 миллиона.
 
ЭкономикаНефтьценаТорги
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала