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Объем выданных ипотечных кредитов в Приморье в 2024 году снизился на 27,5%

Объем выданных ипотечных кредитов в Приморье в 2024 году снизился на 27,5% - 04.02.2025, ПРАЙМ

Объем выданных ипотечных кредитов в Приморье в 2024 году снизился на 27,5%

Общий объем выданных ипотечных кредитов в Приморье в прошлом году составил 91,1 миллиарда рублей, что на 27,5% меньше, чем в 2023 году, сообщает Дальневосточное | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T07:49+0300

2025-02-04T07:49+0300

2025-02-04T07:49+0300

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ВЛАДИВОСТОК, 4 фев – ПРАЙМ. Общий объем выданных ипотечных кредитов в Приморье в прошлом году составил 91,1 миллиарда рублей, что на 27,5% меньше, чем в 2023 году, сообщает Дальневосточное ГУ Банка России. "Общий объем выданных в Приморье ипотечных жилищных кредитов за 2024 год достиг 91,1 миллиарда рублей, что на 27,5% меньше, чем в 2023 году", - говорится в сообщении. По данным управления, всего за прошлый год жители края заключили 21,5 тысячу договоров ипотеки. Более половины суммы предоставленных банками кредитов - 49,6 миллиарда рублей - пришлось на покупку квартир в строящихся домах, еще 17,1 миллиарда — на строительство и приобретение индивидуального жилья. На покупку жилья на вторичном рынке жители края заняли у банков 24,4 миллиарда рублей. "На 1 января 2025 года объем ипотечного портфеля жителей края составил 325,8 миллиарда рублей. Прирост задолженности по ИЖК замедлился с 36,2% в 2023 году до 14,5% в 2024 году. Темпы роста ипотечного портфеля в Приморье постепенно возвращаются к сбалансированным", — отметил начальник экономического управления Дальневосточного ГУ Банка России Сергей Белокриницкий, слова которого приводятся в сообщении. Отмечается, что в целом в Дальневосточном федеральном округе в прошлом году было оформлено 92,1 тысячи договоров ипотеки на сумму 378,7 миллиарда рублей.

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