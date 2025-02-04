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В "Ростехе" рассказали об экологичности электромобилей

В "Ростехе" рассказали об экологичности электромобилей - 04.02.2025, ПРАЙМ

В "Ростехе" рассказали об экологичности электромобилей

Использование электромобилей значительно экологичнее машин с двигателями внутреннего сгорания, рассказали РИА Новости в госкорпорации "Ростех". | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T05:46+0300

2025-02-04T05:46+0300

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МОСКВА, 4 фев – ПРАЙМ. Использование электромобилей значительно экологичнее машин с двигателями внутреннего сгорания, рассказали РИА Новости в госкорпорации "Ростех". "Электрокары уже заняли определенную нишу на российском рынке, они значительно экологичнее машин с двигателями внутреннего сгорания", - отметили в компании. В госкорпорации добавили, что для электротранспорта "Ростех" занимается развитием зарядной инфраструктуры. Это ультрабыстрые зарядные станции "ФОРА" и другие решения, над которыми работают специалисты дочернего холдинга КРЭТ. "Ростех" уже установил более 250 станций постоянного и переменного тока в 23 российских городах: Москве, Сочи, Мурманске, Рязани, Владивостоке и других. Кроме того, развивается и производство электромобилей в России. Так, КАМАЗ изготовил более 2 тысяч электробусов. Их можно увидеть в Москве, Курске, Волгограде и других городах. Также в партнёрстве с частными инвесторами производитель участвует в проекте легкового "электромобиля". Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" испытывает электрическую версию своей флагманской модели "Лада Аура". "Ростех" – крупнейшая машиностроительная компания России, объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как "Камаз", ОАК, "Вертолеты России", ОДК, "Уралвагонзавод", "Швабе", Концерн "Калашников", КРЭТ, "Высокоточные комплексы", "Рособоронэкспорт", "Росэлектроника", "Нацимбио" и другие.

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бизнес, технологии, россия, москва, сочи, мурманск, ростех, камаз, автоваз