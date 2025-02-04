https://1prime.ru/20250204/rosteha-854646822.html
В "Ростехе" рассказали об экологичности электромобилей
В "Ростехе" рассказали об экологичности электромобилей - 04.02.2025, ПРАЙМ
В "Ростехе" рассказали об экологичности электромобилей
Использование электромобилей значительно экологичнее машин с двигателями внутреннего сгорания, рассказали РИА Новости в госкорпорации "Ростех". | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T05:46+0300
2025-02-04T05:46+0300
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МОСКВА, 4 фев – ПРАЙМ. Использование электромобилей значительно экологичнее машин с двигателями внутреннего сгорания, рассказали РИА Новости в госкорпорации "Ростех".
"Электрокары уже заняли определенную нишу на российском рынке, они значительно экологичнее машин с двигателями внутреннего сгорания", - отметили в компании.
В госкорпорации добавили, что для электротранспорта "Ростех" занимается развитием зарядной инфраструктуры. Это ультрабыстрые зарядные станции "ФОРА" и другие решения, над которыми работают специалисты дочернего холдинга КРЭТ. "Ростех" уже установил более 250 станций постоянного и переменного тока в 23 российских городах: Москве, Сочи, Мурманске, Рязани, Владивостоке и других.
Кроме того, развивается и производство электромобилей в России. Так, КАМАЗ изготовил более 2 тысяч электробусов. Их можно увидеть в Москве, Курске, Волгограде и других городах. Также в партнёрстве с частными инвесторами производитель участвует в проекте легкового "электромобиля". Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" испытывает электрическую версию своей флагманской модели "Лада Аура".
"Ростех" – крупнейшая машиностроительная компания России, объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как "Камаз", ОАК, "Вертолеты России", ОДК, "Уралвагонзавод", "Швабе", Концерн "Калашников", КРЭТ, "Высокоточные комплексы", "Рособоронэкспорт", "Росэлектроника", "Нацимбио" и другие.
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бизнес, технологии, россия, москва, сочи, мурманск, ростех, камаз, автоваз
Бизнес, Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, СОЧИ, МУРМАНСК, Ростех, Камаз, АвтоВАЗ
В "Ростехе" рассказали об экологичности электромобилей
"Ростех": электромобили экологичнее машин с двигателями внутреннего сгорания
МОСКВА, 4 фев – ПРАЙМ. Использование электромобилей значительно экологичнее машин с двигателями внутреннего сгорания, рассказали РИА Новости в госкорпорации "Ростех".
"Электрокары уже заняли определенную нишу на российском рынке, они значительно экологичнее машин с двигателями внутреннего сгорания", - отметили в компании.
В госкорпорации добавили, что для электротранспорта "Ростех" занимается развитием зарядной инфраструктуры. Это ультрабыстрые зарядные станции "ФОРА" и другие решения, над которыми работают специалисты дочернего холдинга КРЭТ. "Ростех" уже установил более 250 станций постоянного и переменного тока в 23 российских городах: Москве, Сочи, Мурманске, Рязани, Владивостоке и других.
Кроме того, развивается и производство электромобилей в России. Так, КАМАЗ изготовил более 2 тысяч электробусов. Их можно увидеть в Москве, Курске, Волгограде и других городах. Также в партнёрстве с частными инвесторами производитель участвует в проекте легкового "электромобиля". Российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" испытывает электрическую версию своей флагманской модели "Лада Аура".
"Ростех" – крупнейшая машиностроительная компания России, объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как "Камаз", ОАК, "Вертолеты России", ОДК, "Уралвагонзавод", "Швабе", Концерн "Калашников", КРЭТ, "Высокоточные комплексы", "Рособоронэкспорт", "Росэлектроника", "Нацимбио" и другие.