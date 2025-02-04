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Рогов заявил, что сбитый истребитель Су-27 "поверг в уныние" летчиков ВСУ

Рогов заявил, что сбитый истребитель Су-27 "поверг в уныние" летчиков ВСУ - 04.02.2025, ПРАЙМ

Рогов заявил, что сбитый истребитель Су-27 "поверг в уныние" летчиков ВСУ

Сбитый украинский истребитель Су-27 поверг в уныние" значительную часть оставшихся летчиков ВСУ. Об этом в беседе с изданием РИА Новости. | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T09:27+0300

2025-02-04T09:27+0300

2025-02-04T09:27+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Сбитый украинский истребитель Су-27 поверг в уныние" значительную часть оставшихся летчиков ВСУ. Об этом в беседе с изданием РИА Новости."Сбитый истребитель и смерть Болотова повергла в уныние значительную часть оставшихся летунов ВСУ по той простой причине, что погибший летчик без преувеличения считался асом у режима (Владимира) Зеленского", - отметил собеседник агентства.По словам Рогова, Болотов был опытным летчиком и считался одним из асов режима Зеленского. Рогов отметил, что у командования ВСУ были планы на него, и призвал западных военных, особенно из стран ЕС, помочь украинскому режиму в удержании власти.Ранее Минобороны РФ сообщило о том, что истребительная авиация России сбила украинский самолет Су-27, что было также подтверждено украинскими ВВС

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