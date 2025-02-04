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Юань открыл торги во вторник ростом

Юань открыл торги во вторник ростом - 04.02.2025, ПРАЙМ

Юань открыл торги во вторник ростом

Юань в начале торговой сессии вторника укрепляется до 13,32 рубля, следует из данных Московской биржи. | 04.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-04T10:06+0300

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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Юань в начале торговой сессии вторника укрепляется до 13,32 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск повышался на 5 копеек к предыдущему открытию, до 13,32 рубля.

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мосбиржа, юань