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Юань открыл торги во вторник ростом
Юань открыл торги во вторник ростом - 04.02.2025, ПРАЙМ
Юань открыл торги во вторник ростом
Юань в начале торговой сессии вторника укрепляется до 13,32 рубля, следует из данных Московской биржи. | 04.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-04T10:06+0300
2025-02-04T10:06+0300
2025-02-04T10:06+0300
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МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Юань в начале торговой сессии вторника укрепляется до 13,32 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск повышался на 5 копеек к предыдущему открытию, до 13,32 рубля.
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мосбиржа, юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Мосбиржа, юань
Юань открыл торги во вторник ростом
Курс юаня в начале торгов на Московской бирже повышается до 13,32 рубля
МОСКВА, 4 фев - ПРАЙМ. Юань в начале торговой сессии вторника укрепляется до 13,32 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск повышался на 5 копеек к предыдущему открытию, до 13,32 рубля.