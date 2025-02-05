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Названы пять самых популярных авто у россиян
Названы пять самых популярных авто у россиян - 05.02.2025, ПРАЙМ
Названы пять самых популярных авто у россиян
В России за январь 2025 года было продано 89 тысяч новых легковых автомобилей, сообщает агентство "Автостат". | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T09:39+0300
2025-02-05T09:39+0300
2025-02-05T09:39+0300
авто
китайские авто
lada
haval
chery
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. В России за январь 2025 года было продано 89 тысяч новых легковых автомобилей, сообщает агентство "Автостат".Согласно статистике, лидером январских продаж стала отечественная Lada Granta: тираж составил 11,4 тысяч автомобилей. На втором месте идет Lada Vesta с тиражом 8 тысяч автомобилей, а замыкает тройку китайский кроссовер Haval Jolion с тиражом в 4,1 тысячи машин, отметило агентство.На четвертом месте в списке бестселлеров российского рынка оказался Chery Tiggo 7 Pro Max, а на пятом - Lada Niva Travel.По данным "Автостата", чаще всего россияне покупали автомобили марки Lada, в общей сложности было продано 436,2 тысячи экземпляров. На втором месте оказался китайский Haval с тиражом в 190,6 экземпляров.
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авто, китайские авто, lada, haval, chery
Авто, китайские авто, Lada, Haval, Chery
Названы пять самых популярных авто у россиян
"Автостат" назвал пять самых популярных новых автомобилей в России
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ.
В России за январь 2025 года было продано 89 тысяч новых легковых автомобилей, сообщает
агентство "Автостат".
Согласно статистике, лидером январских продаж стала отечественная Lada Granta: тираж составил 11,4 тысяч автомобилей. На втором месте идет Lada Vesta с тиражом 8 тысяч автомобилей, а замыкает тройку китайский кроссовер Haval Jolion с тиражом в 4,1 тысячи машин, отметило агентство.
На четвертом месте в списке бестселлеров российского рынка оказался Chery Tiggo 7 Pro Max, а на пятом - Lada Niva Travel.
По данным "Автостата", чаще всего россияне покупали автомобили марки Lada, в общей сложности было продано 436,2 тысячи экземпляров. На втором месте оказался китайский Haval с тиражом в 190,6 экземпляров.
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