https://1prime.ru/20250205/avto-854692543.html
Стартовали продажи обновленного кроссовера Renault Duster 2025 года
Стартовали продажи обновленного кроссовера Renault Duster 2025 года - 05.02.2025, ПРАЙМ
Стартовали продажи обновленного кроссовера Renault Duster 2025 года
Кроссовер Renault Duster, который уже перешел на третье поколение в Турции и Европе, в Южной Америке пока еще доступен во втором. Недавно в Бразилии модель... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T14:17+0300
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Кроссовер Renault Duster, который уже перешел на третье поколение в Турции и Европе, в Южной Америке пока еще доступен во втором. Недавно в Бразилии модель получила обновление в виде новых моторов и рядом дополнительных функций, сообщает портал "Автоновости дня".Как отмечает портал, передний привод авто остался стандартным, зато появилось некоторое разнообразие комплектации. Не изменилась и моторная линейка автомобиля, однако из-за ужесточения экологических норм мощности были уменьшены.Согласно данным "Автоновости дня", мощность турбированного двигателя на бензине снизилась с 162 до 156 л.с., а на этаноле — с 170 до 163 л.с. "Атмосферник", до обновления выдававший 118-120 л.с. в зависимости от топлива, теперь также изменил свои характеристики. Работа младшего двигателя зависит от комплектации: он работает либо с вариатором, либо с ручной коробкой.Стоимость Renault Duster 2025 модельного года в Бразилии составляет от 132 990 до 165 890 реалов, что соответствует приблизительно 2,3 — 2,8 млн рублей по текущему курсу, отмечает портал.
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renault duster, авто, бразилия
Renault Duster, Авто, БРАЗИЛИЯ
Стартовали продажи обновленного кроссовера Renault Duster 2025 года
"Автоновости дня": в РФ начались продажи Renault Duster за 2,3 млн рублей
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ.
Кроссовер Renault Duster, который уже перешел на третье поколение в Турции и Европе, в Южной Америке пока еще доступен во втором. Недавно в Бразилии модель получила обновление в виде новых моторов и рядом дополнительных функций, сообщает
портал "Автоновости дня".
Как отмечает портал, передний привод авто остался стандартным, зато появилось некоторое разнообразие комплектации. Не изменилась и моторная линейка автомобиля, однако из-за ужесточения экологических норм мощности были уменьшены.
Согласно данным "Автоновости дня", мощность турбированного двигателя на бензине снизилась с 162 до 156 л.с., а на этаноле — с 170 до 163 л.с. "Атмосферник", до обновления выдававший 118-120 л.с. в зависимости от топлива, теперь также изменил свои характеристики. Работа младшего двигателя зависит от комплектации: он работает либо с вариатором, либо с ручной коробкой.
Стоимость Renault Duster 2025 модельного года в Бразилии составляет от 132 990 до 165 890 реалов, что соответствует приблизительно 2,3 — 2,8 млн рублей по текущему курсу, отмечает портал.
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