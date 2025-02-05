https://1prime.ru/20250205/diversanty-854685837.html
Российские военные ликвидировали в ДНР украинскую ДРГ
Российские военные ликвидировали в ДНР украинскую ДРГ - 05.02.2025, ПРАЙМ
Российские военные ликвидировали в ДНР украинскую ДРГ
Российские военные из группировки "Запад" уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, состоящую из шести человек, в Донецкой Народной Республике. | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T11:08+0300
2025-02-05T11:08+0300
2025-02-05T11:08+0300
спецоперация на украине
вс рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0c/853527761_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_bed171588ab197cfc06eb8d4947bce2e.jpg
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Российские военные из группировки "Запад" уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, состоящую из шести человек, в Донецкой Народной Республике. Об этом агентству РИА Новости заявил представитель российского силового ведомства."Военнослужащие группировки "Запад" ... уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, принадлежавшую 60-й отдельной механизированной бригаде ВСУ", - отметил собеседник издания.Он также заявил, что четверо диверсантов были ликвидированы, а двое взяты в плен.Бой произошел в районе села Колодези, которое находится на территории, не контролируемой ВСУ. Видео, снятое на месте ликвидации ДРГ, оказалось в распоряжении РИА Новости.
https://1prime.ru/20250203/svo-854636560.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/0c/853527761_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_72a038e534ab20ce4dc1d7632999beb0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вс рф
Спецоперация на Украине, ВС РФ
Российские военные ликвидировали в ДНР украинскую ДРГ
У села Колодези в ДНР уничтожили украинскую ДРГ, двух диверсантов взяли в плен
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Российские военные из группировки "Запад" уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, состоящую из шести человек, в Донецкой Народной Республике. Об этом агентству РИА Новости заявил представитель российского силового ведомства.
"Военнослужащие группировки "Запад" ... уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, принадлежавшую 60-й отдельной механизированной бригаде ВСУ", - отметил собеседник издания.
Он также заявил, что четверо диверсантов были ликвидированы, а двое взяты в плен.
Бой произошел в районе села Колодези, которое находится на территории, не контролируемой ВСУ. Видео, снятое на месте ликвидации ДРГ, оказалось в распоряжении РИА Новости.
Тайна "красного анклава": части ВС России неожиданно оказались в тылу ВСУ