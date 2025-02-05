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Российские военные ликвидировали в ДНР украинскую ДРГ - 05.02.2025, ПРАЙМ
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Российские военные ликвидировали в ДНР украинскую ДРГ
Российские военные ликвидировали в ДНР украинскую ДРГ - 05.02.2025, ПРАЙМ
Российские военные ликвидировали в ДНР украинскую ДРГ
Российские военные из группировки "Запад" уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, состоящую из шести человек, в Донецкой Народной Республике. | 05.02.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Российские военные из группировки "Запад" уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, состоящую из шести человек, в Донецкой Народной Республике. Об этом агентству РИА Новости заявил представитель российского силового ведомства."Военнослужащие группировки "Запад" ... уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, принадлежавшую 60-й отдельной механизированной бригаде ВСУ", - отметил собеседник издания.Он также заявил, что четверо диверсантов были ликвидированы, а двое взяты в плен.Бой произошел в районе села Колодези, которое находится на территории, не контролируемой ВСУ. Видео, снятое на месте ликвидации ДРГ, оказалось в распоряжении РИА Новости.
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Спецоперация на Украине, ВС РФ
11:08 05.02.2025
 
Российские военные ликвидировали в ДНР украинскую ДРГ

У села Колодези в ДНР уничтожили украинскую ДРГ, двух диверсантов взяли в плен

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкСнайперы группировки "Запад" на Краснолиманском направлении СВО
Снайперы группировки Запад на Краснолиманском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Российские военные из группировки "Запад" уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, состоящую из шести человек, в Донецкой Народной Республике. Об этом агентству РИА Новости заявил представитель российского силового ведомства.
"Военнослужащие группировки "Запад" ... уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, принадлежавшую 60-й отдельной механизированной бригаде ВСУ", - отметил собеседник издания.
Он также заявил, что четверо диверсантов были ликвидированы, а двое взяты в плен.
Бой произошел в районе села Колодези, которое находится на территории, не контролируемой ВСУ. Видео, снятое на месте ликвидации ДРГ, оказалось в распоряжении РИА Новости.
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