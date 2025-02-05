https://1prime.ru/20250205/diversanty-854685837.html

Российские военные ликвидировали в ДНР украинскую ДРГ

Российские военные ликвидировали в ДНР украинскую ДРГ - 05.02.2025, ПРАЙМ

Российские военные ликвидировали в ДНР украинскую ДРГ

Российские военные из группировки "Запад" уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, состоящую из шести человек, в Донецкой Народной Республике. | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T11:08+0300

2025-02-05T11:08+0300

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Российские военные из группировки "Запад" уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, состоящую из шести человек, в Донецкой Народной Республике. Об этом агентству РИА Новости заявил представитель российского силового ведомства."Военнослужащие группировки "Запад" ... уничтожили украинскую диверсионно-разведывательную группу, принадлежавшую 60-й отдельной механизированной бригаде ВСУ", - отметил собеседник издания.Он также заявил, что четверо диверсантов были ликвидированы, а двое взяты в плен.Бой произошел в районе села Колодези, которое находится на территории, не контролируемой ВСУ. Видео, снятое на месте ликвидации ДРГ, оказалось в распоряжении РИА Новости.

https://1prime.ru/20250203/svo-854636560.html

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