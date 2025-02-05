https://1prime.ru/20250205/dobycha-854685327.html

Норвежская Equinor повысила прогноз роста своей добычи нефти и газа

Норвежская Equinor повысила прогноз роста своей добычи нефти и газа - 05.02.2025, ПРАЙМ

Норвежская Equinor повысила прогноз роста своей добычи нефти и газа

Норвежская Equinor повысила прогноз увеличения добычи нефти и газа к 2030 году с 2 миллионов до 2,2 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, сообщила... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T11:02+0300

2025-02-05T11:02+0300

2025-02-05T11:02+0300

энергетика

equinor

газ

нефть

норвегия

https://cdnn.1prime.ru/img/83926/25/839262506_0:362:2997:2048_1920x0_80_0_0_b08c4bbd2310ab81bf20436aa0da0230.jpg

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Норвежская Equinor повысила прогноз увеличения добычи нефти и газа к 2030 году с 2 миллионов до 2,2 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, сообщила компания. "Equinor ожидает, что в период с 2024 по 2027 год рост добычи нефти и газа составит более 10%. В 2030 году ожидается добыча около 2,2 миллиона баррелей в сутки, что выше предыдущего прогноза в 2 миллиона", - говорится в отчете компании. В частности, ожидается, что добыча на норвежском континентальном шельфе будет оставаться на высоком уровне - около 1,2 миллиона баррелей в сутки вплоть до 2035 года. При этом только в текущем году Equinor хочет увеличить добычу нефти и газа на 4%. Совокупная добыча углеводородов компанией в прошлом году снизилась на 0,7%, до 2,067 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. А чистая прибыль упала на четверть, до 8,8 миллиарда долларов. Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает более чем в 30 странах. Крупнейший акционер - Норвегия.

https://1prime.ru/20250205/pribyl-854680493.html

норвегия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

equinor, газ, нефть, норвегия