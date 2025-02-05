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Норвежская Equinor повысила прогноз роста своей добычи нефти и газа - 05.02.2025, ПРАЙМ
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Норвежская Equinor повысила прогноз роста своей добычи нефти и газа
Норвежская Equinor повысила прогноз роста своей добычи нефти и газа - 05.02.2025, ПРАЙМ
Норвежская Equinor повысила прогноз роста своей добычи нефти и газа
Норвежская Equinor повысила прогноз увеличения добычи нефти и газа к 2030 году с 2 миллионов до 2,2 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, сообщила... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T11:02+0300
2025-02-05T11:02+0300
энергетика
equinor
газ
нефть
норвегия
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Норвежская Equinor повысила прогноз увеличения добычи нефти и газа к 2030 году с 2 миллионов до 2,2 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, сообщила компания. "Equinor ожидает, что в период с 2024 по 2027 год рост добычи нефти и газа составит более 10%. В 2030 году ожидается добыча около 2,2 миллиона баррелей в сутки, что выше предыдущего прогноза в 2 миллиона", - говорится в отчете компании. В частности, ожидается, что добыча на норвежском континентальном шельфе будет оставаться на высоком уровне - около 1,2 миллиона баррелей в сутки вплоть до 2035 года. При этом только в текущем году Equinor хочет увеличить добычу нефти и газа на 4%. Совокупная добыча углеводородов компанией в прошлом году снизилась на 0,7%, до 2,067 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. А чистая прибыль упала на четверть, до 8,8 миллиарда долларов. Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает более чем в 30 странах. Крупнейший акционер - Норвегия.
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equinor, газ, нефть, норвегия
Энергетика, Equinor, Газ, Нефть, НОРВЕГИЯ
11:02 05.02.2025
 
Норвежская Equinor повысила прогноз роста своей добычи нефти и газа

Норвежская Equinor повысила прогноз роста своей добычи нефти и газа к 2030 году

© Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане
© Максим Богодвид
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Норвежская Equinor повысила прогноз увеличения добычи нефти и газа к 2030 году с 2 миллионов до 2,2 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки, сообщила компания.
"Equinor ожидает, что в период с 2024 по 2027 год рост добычи нефти и газа составит более 10%. В 2030 году ожидается добыча около 2,2 миллиона баррелей в сутки, что выше предыдущего прогноза в 2 миллиона", - говорится в отчете компании.
В частности, ожидается, что добыча на норвежском континентальном шельфе будет оставаться на высоком уровне - около 1,2 миллиона баррелей в сутки вплоть до 2035 года.
При этом только в текущем году Equinor хочет увеличить добычу нефти и газа на 4%.
Совокупная добыча углеводородов компанией в прошлом году снизилась на 0,7%, до 2,067 миллиона баррелей нефтяного эквивалента в сутки. А чистая прибыль упала на четверть, до 8,8 миллиарда долларов.
Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает более чем в 30 странах. Крупнейший акционер - Норвегия.
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