https://1prime.ru/20250205/ekspert-854675640.html

Эксперт рассказал, из-за чего растут цены на чай

Эксперт рассказал, из-за чего растут цены на чай - 05.02.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, из-за чего растут цены на чай

Неблагоприятные погодные условия в ключевых регионах произрастания чая снижают урожайность и ухудшают качество сырья, из-за чего растут цены - в ближайшие... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T03:17+0300

2025-02-05T03:17+0300

2025-02-05T03:17+0300

экономика

москва

индия

кения

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854675640.jpg?1738714622

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Неблагоприятные погодные условия в ключевых регионах произрастания чая снижают урожайность и ухудшают качество сырья, из-за чего растут цены - в ближайшие несколько лет они будут волатильными, но не продемонстрируют столь резкого роста, как на кофе, заявил РИА Новости старший преподаватель кафедры Международного бизнеса РЭУ имени Плеханова Олег Иванов. По его словам, подорожанию чая способствует ряд факторов. Погодные условия в Индии, Кении, Вьетнаме и на Шри-Ланке снижают урожайность и ухудшают качество сырья, что приводит к росту цен. Дополнительно на цены влияет обострение ситуации в Красном море: атаки на торговые суда увеличивают стоимость доставки. Еще один фактор - рост издержек, вызванный удорожанием рабочей силы, удобрений и энергоресурсов в странах-производителях. "На рынке чая наблюдается тенденция к удорожанию. Цены на чай, вероятно, в ближайшие несколько лет будут достаточно волатильными, но не продемонстрируют столь резкого роста, как кофе. Основными драйверами останутся климатические факторы и издержки на логистику", - полагает Иванов. Стоимость кофе арабика обновляет рекорды после того, как в январе цена выросла на 18%. В конце января цена впервые поднялась выше 8 тысяч долларов за тонну, в ноябре - выше 7 тысяч долларов, в сентябре - выше 6 тысяч долларов за тонну.

москва

индия

кения

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

москва, индия, кения