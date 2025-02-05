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Эксперт рассказал, из-за чего растут цены на чай - 05.02.2025, ПРАЙМ
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Эксперт рассказал, из-за чего растут цены на чай
Эксперт рассказал, из-за чего растут цены на чай - 05.02.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, из-за чего растут цены на чай
Неблагоприятные погодные условия в ключевых регионах произрастания чая снижают урожайность и ухудшают качество сырья, из-за чего растут цены - в ближайшие... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T03:17+0300
2025-02-05T03:17+0300
экономика
москва
индия
кения
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Неблагоприятные погодные условия в ключевых регионах произрастания чая снижают урожайность и ухудшают качество сырья, из-за чего растут цены - в ближайшие несколько лет они будут волатильными, но не продемонстрируют столь резкого роста, как на кофе, заявил РИА Новости старший преподаватель кафедры Международного бизнеса РЭУ имени Плеханова Олег Иванов. По его словам, подорожанию чая способствует ряд факторов. Погодные условия в Индии, Кении, Вьетнаме и на Шри-Ланке снижают урожайность и ухудшают качество сырья, что приводит к росту цен. Дополнительно на цены влияет обострение ситуации в Красном море: атаки на торговые суда увеличивают стоимость доставки. Еще один фактор - рост издержек, вызванный удорожанием рабочей силы, удобрений и энергоресурсов в странах-производителях. "На рынке чая наблюдается тенденция к удорожанию. Цены на чай, вероятно, в ближайшие несколько лет будут достаточно волатильными, но не продемонстрируют столь резкого роста, как кофе. Основными драйверами останутся климатические факторы и издержки на логистику", - полагает Иванов. Стоимость кофе арабика обновляет рекорды после того, как в январе цена выросла на 18%. В конце января цена впервые поднялась выше 8 тысяч долларов за тонну, в ноябре - выше 7 тысяч долларов, в сентябре - выше 6 тысяч долларов за тонну.
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москва, индия, кения
Экономика, МОСКВА, ИНДИЯ, Кения
03:17 05.02.2025
 
Эксперт рассказал, из-за чего растут цены на чай

Эксперт Иванов: погодные условия снижают урожайность и ухудшают качество чая

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Неблагоприятные погодные условия в ключевых регионах произрастания чая снижают урожайность и ухудшают качество сырья, из-за чего растут цены - в ближайшие несколько лет они будут волатильными, но не продемонстрируют столь резкого роста, как на кофе, заявил РИА Новости старший преподаватель кафедры Международного бизнеса РЭУ имени Плеханова Олег Иванов.
По его словам, подорожанию чая способствует ряд факторов. Погодные условия в Индии, Кении, Вьетнаме и на Шри-Ланке снижают урожайность и ухудшают качество сырья, что приводит к росту цен. Дополнительно на цены влияет обострение ситуации в Красном море: атаки на торговые суда увеличивают стоимость доставки. Еще один фактор - рост издержек, вызванный удорожанием рабочей силы, удобрений и энергоресурсов в странах-производителях.
"На рынке чая наблюдается тенденция к удорожанию. Цены на чай, вероятно, в ближайшие несколько лет будут достаточно волатильными, но не продемонстрируют столь резкого роста, как кофе. Основными драйверами останутся климатические факторы и издержки на логистику", - полагает Иванов.
Стоимость кофе арабика обновляет рекорды после того, как в январе цена выросла на 18%. В конце января цена впервые поднялась выше 8 тысяч долларов за тонну, в ноябре - выше 7 тысяч долларов, в сентябре - выше 6 тысяч долларов за тонну.
 
ЭкономикаМОСКВАИНДИЯКения
 
 
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