Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Индия обсудили сотрудничество в сфере добычи и переработки нефти - 05.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250205/energetika-854685054.html
Россия и Индия обсудили сотрудничество в сфере добычи и переработки нефти
Россия и Индия обсудили сотрудничество в сфере добычи и переработки нефти - 05.02.2025, ПРАЙМ
Россия и Индия обсудили сотрудничество в сфере добычи и переработки нефти
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и министр нефти и природного газа Индии Шри Хардип Пури обсудили сотрудничество в сфере добычи и переработки нефти,... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T10:55+0300
2025-02-05T10:55+0300
энергетика
нефть
индия
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/54/838645438_0:71:3059:1791_1920x0_80_0_0_6d1fd3eae0fb777f5aadcc43de59ee75.jpg
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и министр нефти и природного газа Индии Шри Хардип Пури обсудили сотрудничество в сфере добычи и переработки нефти, сообщило российское министерство. Как указывается, встреча состоялась в рамках официального визита в Индию правительственной делегации РФ. "Сергей Цивилев провел рабочую встречу с министром нефти и природного газа Индии Шри Хардипом Пури", - говорится в сообщении. Министры обсудили вопросы сотрудничества в области добычи и переработки нефти, а также рассмотрели перспективы дальнейшего сотрудничества. "Индия является одним из наших ключевых партнеров по энергоэкспорту. Отмечаем высокую динамику товарооборота в этой сфере", - приводятся в сообщении слова Цивилева.
https://1prime.ru/20250205/lider-854675937.html
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83864/54/838645438_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_09710dcf9bec308a35a88bd33a78737a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, индия, россия
Энергетика, Нефть, ИНДИЯ, РОССИЯ
10:55 05.02.2025
 
Россия и Индия обсудили сотрудничество в сфере добычи и переработки нефти

Минэнерго: РФ и Индия обсудили сотрудничество в сфере добычи и переработки нефти

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки в Татарстане
Нефтяные вышки в Татарстане - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и министр нефти и природного газа Индии Шри Хардип Пури обсудили сотрудничество в сфере добычи и переработки нефти, сообщило российское министерство.
Как указывается, встреча состоялась в рамках официального визита в Индию правительственной делегации РФ.
"Сергей Цивилев провел рабочую встречу с министром нефти и природного газа Индии Шри Хардипом Пури", - говорится в сообщении.
Министры обсудили вопросы сотрудничества в области добычи и переработки нефти, а также рассмотрели перспективы дальнейшего сотрудничества.
"Индия является одним из наших ключевых партнеров по энергоэкспорту. Отмечаем высокую динамику товарооборота в этой сфере", - приводятся в сообщении слова Цивилева.
колумбия - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
Колумбийский лидер потребовал продать бизнес по добыче нефти в США
04:20
 
ЭнергетикаНефтьИНДИЯРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала