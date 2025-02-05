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Россия и Индия обсудили сотрудничество в сфере добычи и переработки нефти
Россия и Индия обсудили сотрудничество в сфере добычи и переработки нефти - 05.02.2025, ПРАЙМ
Россия и Индия обсудили сотрудничество в сфере добычи и переработки нефти
Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и министр нефти и природного газа Индии Шри Хардип Пури обсудили сотрудничество в сфере добычи и переработки нефти,... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T10:55+0300
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и министр нефти и природного газа Индии Шри Хардип Пури обсудили сотрудничество в сфере добычи и переработки нефти, сообщило российское министерство. Как указывается, встреча состоялась в рамках официального визита в Индию правительственной делегации РФ. "Сергей Цивилев провел рабочую встречу с министром нефти и природного газа Индии Шри Хардипом Пури", - говорится в сообщении. Министры обсудили вопросы сотрудничества в области добычи и переработки нефти, а также рассмотрели перспективы дальнейшего сотрудничества. "Индия является одним из наших ключевых партнеров по энергоэкспорту. Отмечаем высокую динамику товарооборота в этой сфере", - приводятся в сообщении слова Цивилева.
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нефть, индия, россия
Энергетика, Нефть, ИНДИЯ, РОССИЯ
Россия и Индия обсудили сотрудничество в сфере добычи и переработки нефти
Минэнерго: РФ и Индия обсудили сотрудничество в сфере добычи и переработки нефти
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Министр энергетики РФ Сергей Цивилев и министр нефти и природного газа Индии Шри Хардип Пури обсудили сотрудничество в сфере добычи и переработки нефти, сообщило российское министерство.
Как указывается, встреча состоялась в рамках официального визита в Индию правительственной делегации РФ.
"Сергей Цивилев провел рабочую встречу с министром нефти и природного газа Индии Шри Хардипом Пури", - говорится в сообщении.
Министры обсудили вопросы сотрудничества в области добычи и переработки нефти, а также рассмотрели перспективы дальнейшего сотрудничества.
"Индия является одним из наших ключевых партнеров по энергоэкспорту. Отмечаем высокую динамику товарооборота в этой сфере", - приводятся в сообщении слова Цивилева.
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