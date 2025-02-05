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МИД Турции ответил на заявление Трампа о переселении палестинцев из Газы
МИД Турции ответил на заявление Трампа о переселении палестинцев из Газы - 05.02.2025, ПРАЙМ
МИД Турции ответил на заявление Трампа о переселении палестинцев из Газы
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан раскритиковал заявления президента США Дональда Трампа о переселении палестинцев из сектора Газа, назвав такой подход | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T12:24+0300
2025-02-05T12:24+0300
2025-02-05T12:24+0300
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АНКАРА, 5 фев - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан раскритиковал заявления президента США Дональда Трампа о переселении палестинцев из сектора Газа, назвав такой подход "неприемлемым"."Это неприемлемо. Ведь это само являлось причиной конфликта. Мы видим реакцию региональных стран на это заявление", - ответил дипломат на вопросы редакторов государственного агентства Anadolu.Ранее Трамп высказался о будущем сектора Газа, назвав его "площадкой под снос". Он также выразил свое мнение о переселении жителей из сектора Газа и заявил, что США не будут финансировать такие попытки, считая, что эта задача лежит на плечах ближневосточных государств.
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Политика, ТУРЦИЯ, США, СЕКТОР ГАЗА
МИД Турции ответил на заявление Трампа о переселении палестинцев из Газы
Глава МИД Турции назвал идею о переселении палестинцев из Газы неприемлемой
АНКАРА, 5 фев - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан раскритиковал заявления президента США Дональда Трампа о переселении палестинцев из сектора Газа, назвав такой подход "неприемлемым".
"Это неприемлемо. Ведь это само являлось причиной конфликта. Мы видим реакцию региональных стран на это заявление", - ответил дипломат на вопросы редакторов государственного агентства Anadolu.
Ранее Трамп высказался о будущем сектора Газа, назвав его "площадкой под снос". Он также выразил свое мнение о переселении жителей из сектора Газа и заявил, что США не будут финансировать такие попытки, считая, что эта задача лежит на плечах ближневосточных государств.
WSJ рассказала об идее Трампа "взять под контроль" сектор Газа