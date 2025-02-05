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В Google отказались от принципа неиспользования ИИ для оружия
В Google отказались от принципа неиспользования ИИ для оружия - 05.02.2025, ПРАЙМ
В Google отказались от принципа неиспользования ИИ для оружия
Компания Google обновила принципы, касающиеся применения искусственного интеллекта (ИИ), удалив пункт, который не позволял применять ИИ для оружия, сообщает... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T09:00+0300
2025-02-05T09:00+0300
2025-02-05T09:11+0300
технологии
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Компания Google обновила принципы, касающиеся применения искусственного интеллекта (ИИ), удалив пункт, который не позволял применять ИИ для оружия, сообщает агентство Bloomberg. По словам агентства, ранее принципы Google включали в себя пункт под названием "применения ИИ", которые компания не будет осуществлять, туда входили "технологии, которые причиняют или могут причинить общий ущерб", в том числе оружие. Как сообщает Bloomberg, теперь этот пункт не отображается на странице.Тем не менее представитель компании Google дал комментарий агентству, сославшись на сообщение в блоге компании, которое было опубликовано во вторник.Согласно сообщению, Google считает, что демократические страны должны лидировать в разработке ИИ, руководствуясь принципами свободы, равенства и уважения прав человека. Компании, а также организации и правительства, которые поддерживают эти принципы, должны прилагать совместные усилия для работы над ИИ, который мог бы поддерживать национальную безопасность, подчеркнули в сообщении компании.По словам Маргарет Митчелл, которая была одним из руководителей группы Google по этике искусственного интеллекта, этот шаг "перечеркнет работу, проделанную людьми, работающими в области этики ИИ, и активистами в Google". По ее словам, удаление этого пункта из принципов компании "означает, что Google, возможно, будет работать над внедрением технологий, которые могут убивать людей".
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технологии, google, ии, оружие
Технологии, Google, ИИ, оружие
В Google отказались от принципа неиспользования ИИ для оружия
Bloomberg: Google убрали пункт с запретом использования ИИ для оружия
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ.
Компания Google обновила принципы, касающиеся применения искусственного интеллекта (ИИ), удалив пункт, который не позволял применять ИИ для оружия, сообщает агентство Bloomberg
.
По словам агентства, ранее принципы Google включали в себя пункт под названием "применения ИИ", которые компания не будет осуществлять, туда входили "технологии, которые причиняют или могут причинить общий ущерб", в том числе оружие.
Как сообщает Bloomberg, теперь этот пункт не отображается на странице.
Тем не менее представитель компании Google дал комментарий агентству, сославшись на сообщение в блоге компании, которое было опубликовано во вторник.
Согласно сообщению, Google считает, что демократические страны должны лидировать в разработке ИИ, руководствуясь принципами свободы, равенства и уважения прав человека. Компании, а также организации и правительства, которые поддерживают эти принципы, должны прилагать совместные усилия для работы над ИИ, который мог бы поддерживать национальную безопасность, подчеркнули в сообщении компании.
По словам Маргарет Митчелл, которая была одним из руководителей группы Google по этике искусственного интеллекта, этот шаг "перечеркнет работу, проделанную людьми, работающими в области этики ИИ, и активистами в Google". По ее словам, удаление этого пункта из принципов компании "означает, что Google, возможно, будет работать над внедрением технологий, которые могут убивать людей".
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