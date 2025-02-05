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Цены на нефть опускаются после выхода данных о росте её запасов в США
Цены на нефть опускаются после выхода данных о росте её запасов в США - 05.02.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть опускаются после выхода данных о росте её запасов в США
Мировые цены на нефть в среду утром снижаются после выхода данных Американского института нефти (API) о росте ее запасов в США, свидетельствуют данные торгов. | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T08:46+0300
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром снижаются после выхода данных Американского института нефти (API) о росте ее запасов в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 8.07 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,52%, до 75,8 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,4%, до 72,41 доллара. По данным API, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 31 января выросли на 5,025 миллиона баррелей, что стало больше ожиданий аналитиков роста на 3,17 миллиона баррелей. Позднее в среду выйдет официальная статистика управления энергетической информации (EIA) минэнерго США.
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сша, нефть, рынки, цены
Энергетика, США, Нефть, Рынки, цены
Цены на нефть опускаются после выхода данных о росте её запасов в США
Мировые цены на нефть в среду утром снижаются, свидетельствуют торги
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром снижаются после выхода данных Американского института нефти (API) о росте ее запасов в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.07 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent опускается на 0,52%, до 75,8 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 0,4%, до 72,41 доллара.
По данным API, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 31 января выросли на 5,025 миллиона баррелей, что стало больше ожиданий аналитиков роста на 3,17 миллиона баррелей.
Позднее в среду выйдет официальная статистика управления энергетической информации (EIA) минэнерго США.
Цены на нефть показывают разнонаправленную динамику