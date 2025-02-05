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Цены на нефть падают перед публикацией статистики по запасам в США
Цены на нефть падают перед публикацией статистики по запасам в США - 05.02.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть падают перед публикацией статистики по запасам в США
Мировые цены на нефть в среду днем уменьшаются перед публикацией еженедельных данных по запасам этого вида сырья в США, свидетельствуют данные торгов. | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T14:50+0300
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем уменьшаются перед публикацией еженедельных данных по запасам этого вида сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.31 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,01%, до 75,43 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,03%, до 71,95 доллара. Позднее в среду будет опубликована еженедельная статистика минэнерго США о запасах нефти в стране. Аналитики прогнозируют, что за неделю по 31 января коммерческие запасы этого сырья в Штатах выросли на 3,2 миллиона баррелей после увеличения на 3,5 миллиона неделей ранее. Американский институт нефти (API) в ночь на среду опубликовал свою оценку, согласно которой коммерческие запасы нефти в США за неделю выросли на 5 миллионов баррелей. Рынки также продолжают оценивать перспективы вокруг торговли между США и Китаем, крупным импортером и потребителем нефти. Ранее помощник американского лидера и директор Национального торгового совета Питер Наварро заявил изданию Politico, что президент Трамп проведет разговор с председателем КНР Си Цзиньпином во вторник, позже Трамп заявил, что не торопится проводить телефонный разговор с Си Цзиньпином.
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нефть, рынки, сша, стоимость нефти
Энергетика, Нефть, Рынки, США, стоимость нефти
Цены на нефть падают перед публикацией статистики по запасам в США
Нефть дешевеет в среду перед публикацией данных по запасам в США
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем уменьшаются перед публикацией еженедельных данных по запасам этого вида сырья в США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.31 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,01%, до 75,43 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,03%, до 71,95 доллара.
Позднее в среду будет опубликована еженедельная статистика минэнерго США о запасах нефти в стране. Аналитики прогнозируют, что за неделю по 31 января коммерческие запасы этого сырья в Штатах выросли на 3,2 миллиона баррелей после увеличения на 3,5 миллиона неделей ранее.
Американский институт нефти (API) в ночь на среду опубликовал свою оценку, согласно которой коммерческие запасы нефти в США за неделю выросли на 5 миллионов баррелей.
Рынки также продолжают оценивать перспективы вокруг торговли между США и Китаем, крупным импортером и потребителем нефти. Ранее помощник американского лидера и директор Национального торгового совета Питер Наварро заявил изданию Politico, что президент Трамп проведет разговор с председателем КНР Си Цзиньпином во вторник, позже Трамп заявил, что не торопится проводить телефонный разговор с Си Цзиньпином.
Норвежская Equinor повысила прогноз роста своей добычи нефти и газа