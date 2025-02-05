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Выход данных о запасах в США ускорил снижение цен на нефть

Выход данных о запасах в США ускорил снижение цен на нефть - 05.02.2025, ПРАЙМ

Выход данных о запасах в США ускорил снижение цен на нефть

Мировые цены на нефть в среду вечером усилили снижение до 2% после публикации данных о значительном росте запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов. | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T19:27+0300

2025-02-05T19:27+0300

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экономика

нефть

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером усилили снижение до 2% после публикации данных о значительном росте запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.18 мск цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,92%, до 74,74 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 2,04%, до 71,22 доллара. До выхода данных Brent дешевел до 75,19 доллара, WTI - до 71,67 доллара. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю по 31 января подскочили сразу на 8,7 миллиона баррелей - до 423,8 миллиона баррелей. Аналитики в свою очередь прогнозировали рост показателя лишь на 3,2 миллиона баррелей. Запасы бензина в стране также увеличились больше ожиданий - на 2,2 миллиона баррелей, до 251,1 миллиона. В то же время запасы дистиллятов сократились сразу на 5,5 миллиона баррелей - до 118,5 миллиона, ожидалось снижение показателя на 2,1 миллиона баррелей. Кроме того, добыча в США за предыдущую неделю выросла на 238 тысяч баррелей в сутки - до 13,478 миллиона баррелей сутки.

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