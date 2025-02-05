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Saudi Aramco существенно повысила цены на нефть для Азии
Saudi Aramco существенно повысила цены на нефть для Азии - 05.02.2025, ПРАЙМ
Saudi Aramco существенно повысила цены на нефть для Азии
Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила отпускные цены на нефть на март для покупателей из Азии максимальными темпами с августа 2022... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T22:08+0300
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила отпускные цены на нефть на март для покупателей из Азии максимальными темпами с августа 2022 года, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на компанию. "Саудовская Аравия максимально более чем за два года повысила цену на основную марку нефти для Азии, так как королевство реагирует на рост цен на ближневосточную нефть и повышение рентабельности нефтеперерабатывающих заводов", - пишет агентство. Теперь стоимость марки Arab Light для покупателей из Азии в марте на 3,9 доллара за баррель превышает цену корзины сортов Oman/Dubai. Это на 2,4 доллара выше премии в феврале. Аналитики, опрошенные Блумбергом, ждали повышения только на 2 доллара. Это наибольшее повышение с августа 2022 года, добавляет агентство. Saudi Aramco - национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.
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saudi aramco, нефть, цены, азия
Экономика, Saudi Aramco, Нефть, цены, АЗИЯ
Saudi Aramco существенно повысила цены на нефть для Азии
СМИ: Saudi Aramco максимально с лета 2022 года повысила цены на нефть для Азии
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Нефтегазовая госкомпания Саудовской Аравии Saudi Aramco повысила отпускные цены на нефть на март для покупателей из Азии максимальными темпами с августа 2022 года, сообщило агентство Блумберг со ссылкой на компанию.
"Саудовская Аравия максимально более чем за два года повысила цену на основную марку нефти для Азии, так как королевство реагирует на рост цен на ближневосточную нефть и повышение рентабельности нефтеперерабатывающих заводов", - пишет агентство.
Теперь стоимость марки Arab Light для покупателей из Азии в марте на 3,9 доллара за баррель превышает цену корзины сортов Oman/Dubai. Это на 2,4 доллара выше премии в феврале. Аналитики, опрошенные Блумбергом, ждали повышения только на 2 доллара. Это наибольшее повышение с августа 2022 года, добавляет агентство.
Saudi Aramco понизила цены на нефть для Азии
Saudi Aramco - национальная нефтегазовая компания Саудовской Аравии, основана в 1933 году. Компания представлена на трех основных мировых энергетических рынках Азии, Европы и Северной Америки.