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У берегов Египта обнаружили нефтегазовое месторождение - 05.02.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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У берегов Египта обнаружили нефтегазовое месторождение
У берегов Египта обнаружили нефтегазовое месторождение - 05.02.2025, ПРАЙМ
У берегов Египта обнаружили нефтегазовое месторождение
Месторождение нефти и газа обнаружено около средиземноморского побережья Египта, находку сделала британская компания British Petroleum (BP), сообщил египетский... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T23:00+0300
2025-02-05T23:01+0300
экономика
месторождение
нефть
газ
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КАИР, 5 фев - ПРАЙМ. Месторождение нефти и газа обнаружено около средиземноморского побережья Египта, находку сделала британская компания British Petroleum (BP), сообщил египетский премьер-министр Мустафа Мадбули. "Новое месторождение обнаружено в (концессионном – ред.) районе King Mariout в Средиземном море компанией British Petroleum. Это месторождение нефти и газа, оно многообещающее", - сказал Мадбули в ходе пресс-конференции по итогам заседания египетского правительства. Премьер Египта уточнил, что подробности, касающиеся нового месторождения, будут объявлены в ближайшее время. На прошлой неделе министерство нефти и природных ресурсов Египта сообщало, что разведочная скважина успешно пробурена в Суэцком заливе, запасы нефти составляют порядка восьми миллионов баррелей.
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месторождение, нефть, газ
Экономика, месторождение, Нефть, Газ
23:00 05.02.2025 (обновлено: 23:01 05.02.2025)
 
У берегов Египта обнаружили нефтегазовое месторождение

Власти: у средиземноморского побережья Египта нашли нефтегазовое месторождение

© Фото : Unsplash/Simon BergerЕгипет
Египет - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
© Фото : Unsplash/Simon Berger
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КАИР, 5 фев - ПРАЙМ. Месторождение нефти и газа обнаружено около средиземноморского побережья Египта, находку сделала британская компания British Petroleum (BP), сообщил египетский премьер-министр Мустафа Мадбули.
"Новое месторождение обнаружено в (концессионном – ред.) районе King Mariout в Средиземном море компанией British Petroleum. Это месторождение нефти и газа, оно многообещающее", - сказал Мадбули в ходе пресс-конференции по итогам заседания египетского правительства.
Премьер Египта уточнил, что подробности, касающиеся нового месторождения, будут объявлены в ближайшее время.
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На прошлой неделе министерство нефти и природных ресурсов Египта сообщало, что разведочная скважина успешно пробурена в Суэцком заливе, запасы нефти составляют порядка восьми миллионов баррелей.
 
ЭкономикаместорождениеНефтьГаз
 
 
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