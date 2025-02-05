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У берегов Египта обнаружили нефтегазовое месторождение
У берегов Египта обнаружили нефтегазовое месторождение - 05.02.2025, ПРАЙМ
У берегов Египта обнаружили нефтегазовое месторождение
Месторождение нефти и газа обнаружено около средиземноморского побережья Египта, находку сделала британская компания British Petroleum (BP), сообщил египетский... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T23:00+0300
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экономика
месторождение
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газ
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КАИР, 5 фев - ПРАЙМ. Месторождение нефти и газа обнаружено около средиземноморского побережья Египта, находку сделала британская компания British Petroleum (BP), сообщил египетский премьер-министр Мустафа Мадбули. "Новое месторождение обнаружено в (концессионном – ред.) районе King Mariout в Средиземном море компанией British Petroleum. Это месторождение нефти и газа, оно многообещающее", - сказал Мадбули в ходе пресс-конференции по итогам заседания египетского правительства. Премьер Египта уточнил, что подробности, касающиеся нового месторождения, будут объявлены в ближайшее время. На прошлой неделе министерство нефти и природных ресурсов Египта сообщало, что разведочная скважина успешно пробурена в Суэцком заливе, запасы нефти составляют порядка восьми миллионов баррелей.
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месторождение, нефть, газ
Экономика, месторождение, Нефть, Газ
У берегов Египта обнаружили нефтегазовое месторождение
Власти: у средиземноморского побережья Египта нашли нефтегазовое месторождение
КАИР, 5 фев - ПРАЙМ. Месторождение нефти и газа обнаружено около средиземноморского побережья Египта, находку сделала британская компания British Petroleum (BP), сообщил египетский премьер-министр Мустафа Мадбули.
"Новое месторождение обнаружено в (концессионном – ред.) районе King Mariout в Средиземном море компанией British Petroleum. Это месторождение нефти и газа, оно многообещающее", - сказал Мадбули в ходе пресс-конференции по итогам заседания египетского правительства.
Премьер Египта уточнил, что подробности, касающиеся нового месторождения, будут объявлены в ближайшее время.
Баку хочет получить первый "глубокий" газ из месторождения АЧГ в 2025 году
На прошлой неделе министерство нефти и природных ресурсов Египта сообщало, что разведочная скважина успешно пробурена в Суэцком заливе, запасы нефти составляют порядка восьми миллионов баррелей.