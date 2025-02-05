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Продажи туров в Крым выросли почти вдвое

Продажи туров в Крым выросли почти вдвое - 05.02.2025, ПРАЙМ

Продажи туров в Крым выросли почти вдвое

Продажи туров в Крым в рамках раннего бронирования выросли практически вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила журналистам глава... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T07:17+0300

2025-02-05T07:17+0300

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Продажи туров в Крым в рамках раннего бронирования выросли практически вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила журналистам глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе. "Сейчас мы видим увеличение количества запросов на Калининград, Сочи, Геленджик, Крым. Причем туроператоры говорят, что чуть ли не в два раза увеличилось количество запросов именно на Крым", - сказала Ломидзе. Она уточнила, что туристы интересуются и отдыхом в Анапе, больше всего покупают путевки на июль и август.

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туризм, бизнес, россия, крым, москва, калининград, атор