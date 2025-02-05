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РФ подготовила ООН проект международной информационной безопасности
РФ подготовила ООН проект международной информационной безопасности - 05.02.2025, ПРАЙМ
РФ подготовила ООН проект международной информационной безопасности
Россия подготовила и представила в ООН проект концепции международной информационной безопасности. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T11:06+0300
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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Россия подготовила и представила в ООН проект концепции международной информационной безопасности. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов на форуме по информационной безопасности "Инфофорум-2025". "В условиях превращения цифровых технологий в инструмент геополитического противостояния крайне необходима выработка общепризнанных механизмов обеспечения информационной безопасности", - сказал Храмов.По его словам, Россия совместно с группой единомышленников представила в ООН проект концепции конвенции об обеспечении международной информационной деятельности. Храмов подчеркнул, что принятие такого рода документа должно создать правовые условия для снижения рисков политических провокаций и устранения бездоказательных обвинений в деструктивном использовании информационно-коммуникационных технологий.
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россия, оон, технологии, информационная безопасность
Политика, РОССИЯ, ООН, Технологии, информационная безопасность
РФ подготовила ООН проект международной информационной безопасности
Храмов: Россия представила в ООН проект по международной кибербезопасности
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Россия подготовила и представила в ООН проект концепции международной информационной безопасности. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов на форуме по информационной безопасности "Инфофорум-2025".
"В условиях превращения цифровых технологий в инструмент геополитического противостояния крайне необходима выработка общепризнанных механизмов обеспечения информационной безопасности", - сказал Храмов.
По его словам, Россия совместно с группой единомышленников представила в ООН проект концепции конвенции об обеспечении международной информационной деятельности. Храмов подчеркнул, что принятие такого рода документа должно создать правовые условия для снижения рисков политических провокаций и устранения бездоказательных обвинений в деструктивном использовании информационно-коммуникационных технологий.
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