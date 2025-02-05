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РФ подготовила ООН проект международной информационной безопасности

РФ подготовила ООН проект международной информационной безопасности - 05.02.2025, ПРАЙМ

РФ подготовила ООН проект международной информационной безопасности

Россия подготовила и представила в ООН проект концепции международной информационной безопасности. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ... | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T11:06+0300

2025-02-05T11:06+0300

2025-02-05T11:06+0300

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Россия подготовила и представила в ООН проект концепции международной информационной безопасности. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов на форуме по информационной безопасности "Инфофорум-2025". "В условиях превращения цифровых технологий в инструмент геополитического противостояния крайне необходима выработка общепризнанных механизмов обеспечения информационной безопасности", - сказал Храмов.По его словам, Россия совместно с группой единомышленников представила в ООН проект концепции конвенции об обеспечении международной информационной деятельности. Храмов подчеркнул, что принятие такого рода документа должно создать правовые условия для снижения рисков политических провокаций и устранения бездоказательных обвинений в деструктивном использовании информационно-коммуникационных технологий.

https://1prime.ru/20250204/ukazy-854674406.html

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