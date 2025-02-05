Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РФ подготовила ООН проект международной информационной безопасности - 05.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250205/proekt-854685584.html
РФ подготовила ООН проект международной информационной безопасности
РФ подготовила ООН проект международной информационной безопасности - 05.02.2025, ПРАЙМ
РФ подготовила ООН проект международной информационной безопасности
Россия подготовила и представила в ООН проект концепции международной информационной безопасности. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ... | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T11:06+0300
2025-02-05T11:06+0300
политика
россия
оон
технологии
информационная безопасность
https://cdnn.1prime.ru/img/77999/21/779992176_0:179:1500:1023_1920x0_80_0_0_3fa23d2fe1a585aa4b7ef41d88c2c3ca.jpg
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Россия подготовила и представила в ООН проект концепции международной информационной безопасности. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов на форуме по информационной безопасности "Инфофорум-2025". "В условиях превращения цифровых технологий в инструмент геополитического противостояния крайне необходима выработка общепризнанных механизмов обеспечения информационной безопасности", - сказал Храмов.По его словам, Россия совместно с группой единомышленников представила в ООН проект концепции конвенции об обеспечении международной информационной деятельности. Храмов подчеркнул, что принятие такого рода документа должно создать правовые условия для снижения рисков политических провокаций и устранения бездоказательных обвинений в деструктивном использовании информационно-коммуникационных технологий.
https://1prime.ru/20250204/ukazy-854674406.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77999/21/779992176_0:39:1500:1164_1920x0_80_0_0_c582ed4123f1fff5364d5f09234a6970.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, оон, технологии, информационная безопасность
Политика, РОССИЯ, ООН, Технологии, информационная безопасность
11:06 05.02.2025
 
РФ подготовила ООН проект международной информационной безопасности

Храмов: Россия представила в ООН проект по международной кибербезопасности

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанк*Здание ООН
*Здание ООН - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Россия подготовила и представила в ООН проект концепции международной информационной безопасности. Об этом заявил заместитель секретаря Совета безопасности РФ Олег Храмов на форуме по информационной безопасности "Инфофорум-2025".
"В условиях превращения цифровых технологий в инструмент геополитического противостояния крайне необходима выработка общепризнанных механизмов обеспечения информационной безопасности", - сказал Храмов.
По его словам, Россия совместно с группой единомышленников представила в ООН проект концепции конвенции об обеспечении международной информационной деятельности. Храмов подчеркнул, что принятие такого рода документа должно создать правовые условия для снижения рисков политических провокаций и устранения бездоказательных обвинений в деструктивном использовании информационно-коммуникационных технологий.
Американский флаг, Вашингтон, США
Трамп подписал указ о выходе США из СПЧ ООН и БАПОР
Вчера, 23:08
 
ПолитикаРОССИЯООНТехнологииинформационная безопасность
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала