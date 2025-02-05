Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Рубль незначительно укрепляется на рынке - 05.02.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
USD/RUB - Курс доллара к рублю
https://1prime.ru/20250205/rubl-854686395.html
Рубль незначительно укрепляется на рынке
Рубль незначительно укрепляется на рынке - 05.02.2025, ПРАЙМ
Рубль незначительно укрепляется на рынке
Курс рубля вновь перешел к небольшому росту к юаню: курс китайской валюты опускается до 13,26 рубля, следует из данных Московской биржи. | 05.02.2025, ПРАЙМ
2025-02-05T11:29+0300
2025-02-05T11:29+0300
usd/rub - курс доллара к рублю
рынки
https://cdnn.1prime.ru/img/83349/88/833498836_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d2b58e83f9324fbbe08a8b3be01afcfa.jpg
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Курс рубля вновь перешел к небольшому росту к юаню: курс китайской валюты опускается до 13,26 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.15 мск снижается на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 13,26 рубля. На валютном рынке всё спокойно, пара "юань-рубль" продолжает колебаться около 13,25, "отрисовывая" здесь новую поддержку, оценивает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Накануне биржевые котировки рубля снова ушли ниже из диапазона 13,3-13,7 рубля за юань. Движение, вероятно, было сформировано спекулятивными операциями, на фоне тактического отката в наращивании торговой войны со стороны США", - вспоминает Денис Попов из Промсвязьбанка. "Однако китайцы закончили праздновать свой Новый год, деловая активность начинает восстанавливаться, а вместе с ней вполне может возрасти спрос на китайскую валюту", - добавляет Антонов. "Сегодня ждём роста активности торгов на внутреннем валютном рынке, с учётом открытия биржевых торгов в Китае после продолжительных выходных, и реализации отложенного спроса на валюту со стороны импортёров", - добавляет Попов. Впрочем, возобновятся и ежедневные операции продажи валюты Центробанком, так что существенного ослабления рубля он не ждет.
https://1prime.ru/20250205/yuan-854681379.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83349/88/833498836_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0ee8b5ce2d89c4c409957bf5a04e6434.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынки
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Рынки
11:29 05.02.2025
 
Рубль незначительно укрепляется на рынке

Рубль незначительно укрепляется, юань дешевеет до 13,26 руб

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты
Денежные купюры и монеты - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Курс рубля вновь перешел к небольшому росту к юаню: курс китайской валюты опускается до 13,26 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 11.15 мск снижается на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 13,26 рубля.
На валютном рынке всё спокойно, пара "юань-рубль" продолжает колебаться около 13,25, "отрисовывая" здесь новую поддержку, оценивает Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"Накануне биржевые котировки рубля снова ушли ниже из диапазона 13,3-13,7 рубля за юань. Движение, вероятно, было сформировано спекулятивными операциями, на фоне тактического отката в наращивании торговой войны со стороны США", - вспоминает Денис Попов из Промсвязьбанка.
"Однако китайцы закончили праздновать свой Новый год, деловая активность начинает восстанавливаться, а вместе с ней вполне может возрасти спрос на китайскую валюту", - добавляет Антонов.
"Сегодня ждём роста активности торгов на внутреннем валютном рынке, с учётом открытия биржевых торгов в Китае после продолжительных выходных, и реализации отложенного спроса на валюту со стороны импортёров", - добавляет Попов. Впрочем, возобновятся и ежедневные операции продажи валюты Центробанком, так что существенного ослабления рубля он не ждет.
Яблоки и китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 05.02.2025
Юань открыл торги в среду ростом
10:03
 
USD/RUB - Курс доллара к рублюРынки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала