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Рубль незначительно укрепляется на рынке

Рубль незначительно укрепляется на рынке - 05.02.2025, ПРАЙМ

Рубль незначительно укрепляется на рынке

Курс рубля вновь перешел к небольшому росту к юаню: курс китайской валюты опускается до 13,26 рубля, следует из данных Московской биржи. | 05.02.2025, ПРАЙМ

2025-02-05T11:29+0300

2025-02-05T11:29+0300

2025-02-05T11:29+0300

usd/rub - курс доллара к рублю

рынки

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МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Курс рубля вновь перешел к небольшому росту к юаню: курс китайской валюты опускается до 13,26 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 11.15 мск снижается на 1 копейку относительно предыдущего закрытия, до 13,26 рубля. На валютном рынке всё спокойно, пара "юань-рубль" продолжает колебаться около 13,25, "отрисовывая" здесь новую поддержку, оценивает Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Накануне биржевые котировки рубля снова ушли ниже из диапазона 13,3-13,7 рубля за юань. Движение, вероятно, было сформировано спекулятивными операциями, на фоне тактического отката в наращивании торговой войны со стороны США", - вспоминает Денис Попов из Промсвязьбанка. "Однако китайцы закончили праздновать свой Новый год, деловая активность начинает восстанавливаться, а вместе с ней вполне может возрасти спрос на китайскую валюту", - добавляет Антонов. "Сегодня ждём роста активности торгов на внутреннем валютном рынке, с учётом открытия биржевых торгов в Китае после продолжительных выходных, и реализации отложенного спроса на валюту со стороны импортёров", - добавляет Попов. Впрочем, возобновятся и ежедневные операции продажи валюты Центробанком, так что существенного ослабления рубля он не ждет.

https://1prime.ru/20250205/yuan-854681379.html

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рынки